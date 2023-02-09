В России не хватает транспондеров для проезда по платным дорогам. В стране их не выпускают, не за горами дефицит и рост цен

Россияне могут столкнуться с нехваткой транспондеров – устройств для проезда по платным дорогам без остановки на пунктах оплаты. Спрос на них растет, но в России они не производятся, а иностранные поставщики прекратили отгрузку. Это повлечет за собой рост цен. Отечественное производство находится в процессе наладки – первые устройства могут сойти с конвейера в апреле или мае 2023 г.

Новые последствия санкций

В России грядет рост цен на транспондеры и на DSRC-антенны для них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Счетную палату России (СП). Связан он с ожидаемым дефицитом, который станет следствием приостановки импорта этих устройств из стран Европы.

Все это – последствия западных санкций, накрывших Россию после 24 февраля 2022 г. При этом на импортозамещение в данном случае можно надеяться, но лишь частично – он поможет избавиться от дефицита, но вопрос роста цен, по всей видимости, не решит.

По информации издания, разработка отечественных транспондеров и антенн для них идет полным ходом. Вот только готовые изделия раз за разом выходят дороже импортных. Таким образом, поддержка отечественного производителя в эпоху повсеместного отказа от иностранной продукции может ударить по карману конечного потребителя.

Полезный прибор для экономии времени

Транспондер представляет собой сравнительно небольшое устройство, ускоряющее процесс проезда по платным дорогам. Он позволяет проезжать пункты оплаты без остановки, «сообщая» о проезде такого пункта при помощи сигнала, после чего со счета владельца будет списана требуемая сумма.

Фото: «Автодор» Транспондеры - спасение от очередей на таких пунктах, что и делает их столь популярными среди российских водителей

По подсчетам российской СП, на февраль 2023 г., на руках у Россиян имелось более 3,5 млн транспондеров различных производителей и эмитентов. В стране вся схема с транспондерами базируется на стандарте DSRC. В России нет производства такого оборудования, и нет информации, когда оно появится, и появится ли вообще.

В Счетной палате сообщили изданию, что в настоящее время ввоз самих транспондеров и антенн к ним приостановлен, плюс многие иностранные вендоры решили не заключать новые контракты на поставку. Например, так поступили компании Q-Free из Норвегии и Kapsch из Австрии – они полностью отвернулись от России.

Призрачная надежда сохраняется на сотрудничество в этом плане с Францией – одной из немногих европейских стран, которые пока еще сохраняют деловое сотрудничество с Россией. Renault из России ушла, но пока что остались сети Leroy Merlin и Auchan. Что до транспондеров, то их желает импортировать в Россию французская Gea, но ее останавливают экспортные ограничения и усложнившаяся логистика.

Запасы тают на глазах

В каких количествах Россия закупала транспондеры в Европе до 24 февраля 2022 г., неизвестно, однако их запасов хватило менее чем на четыре месяца. В августе 2022 г. склады полностью опустели.

Здесь на помощь пришел «Автодор». В сентябре 2022 г. ему удалось выбить у европейских поставщиков еще несколько партий устройств, которые они обязаны были поставить по ранее заключенным договорам. Объемы, опять же, не уточняются, но благодаря усилиям «Автодора» России по прошествии почти полугода пока удается не скатываться в дефицит транспондеров.

Впрочем, и эти запасы не бесконечны. Их хватит максимум до апреля 2023 г., согласно подсчетам СП, и запасного плана ни у кого пока что нет.

К хорошему быстро привыкаешь

У платных дорог есть два важнейших отличия от бесплатных. В обмен на деньги водители получают возможность ехать по качественному покрытию без привычных всем россиянам ям и выбоин, а на некоторые трассы также позволяют ехать с большей скоростью. Таким образом, водитель не рискует оказаться в сервисе из-за очередной ямы и экономит свое время.

Антон Менчиц, «Комплаинс Софт»: Мы разработали собственную концепцию и назвали ее «эффективная ИБ» Безопасность

На фоне этого в России растет спрос на транспондеры. Так, после открытия осенью 2023 г. движения по всей трассе М-12 (Объединяет Москву, Нижний Новгород и Казань) этот гаджет понадобится 70% проезжающим по ней водителям, считают эксперты «Автодора».

Известно, что в России ежемесячно продается по 15 тыс. транспондеров в среднем. При этом каждый год в течение всей весны и всего лета спрос на них стабильно вырастает в три-пять раз.

Российские вендоры стараются

Отечественные производители в обозримом будущем могут наладить поставки российских аналогов иностранных транспондеров. По данным СП, для стимулирования процесса даже раздаются гранты, один из которых получила компания ООО «РД групп» из Санкт-Петербурга. Деньги были выделены Агентством по технологическому развитию и пойдут на разработку микросхемы ASIC, использующейся в европейских транспондерах.

Но процесс разработки, пишет «Коммерсант», затянется. Ожидать появления микросхемы следует, в лучшем случае, в 2024 г.

Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» Безопасность

Компании Sorb Engineering и Fort Telecom совместно с Обуховским заводом из состава «Алмаз-Антея» разработали транспондер на базе простых компонентов российского производства – диодов, транзисторов и пр. Но себестоимость такого устройства выше за счет дороговизны отечественных комплектующих.

В «Автодоре» заверили издание, что апреле или мае 2023 г. один из российских производителей (название не указано) выйдет на серийное производство линейки отечественных транспондеров). Насколько массовым оно будет, неясно, но зато известна цена – она будет варьироваться от 3000 до 6000 руб. в зависимости от модели. По словам представителей «Автодора», в общей сложности контракты на производство транспондеров заключены с четырьмя российскими компаниями, но сроки начала работы конвейера обозначила пока лишь одна из них. В общей сложности за весь 2023 г. «Автодор» планирует реализовать 530 тыс. транспондеров.