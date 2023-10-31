АО «ЗАСЛОН» и «Технопарк Санкт-Петербурга» запускают производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем

АО «ЗАСЛОН» запускает первый на Северо-Западе комплексный проект по серийному производству сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем (СВЧ МИС) для рынка телекоммуникационной электронной аппаратуры. Производство будет размещено на базе инфраструктуры Регионального инжинирингового центра Радиоэлектронного приборостроения «Технопарка Санкт-Петербурга» с участием отечественной фабрики АО «Светлана-Рост». Проект будет реализован с привлечением средств, полученных в рамках одного транша облигационного займа, проведенного АО «ЗАСЛОН» в апреле 2023 г.

Совместный проект АО «ЗАСЛОН» и «Технопарка» стал актуальным ответом на запросы рынка на отечественные СВЧ МИС и примером правильного импортозамещения востребованной высокотехнологичной продукции. Также он стал очередным шагом в реализации плана развития инфраструктуры для разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в Санкт-Петербурге, отраженного в соглашении о стратегическом партнерстве с правительством города, подписанном на ПМЭФ-2023.

Первые партии опытных образов СВЧ МИС, включающие малошумные усилители, переключатели каналов, аттенюаторы, фазовращатели, усилители мощности и др., уже спроектированы и изготовлены. Сейчас они проходят испытания. К продукции проекта уже проявили заинтересованность российские компании из разных отраслей.

Сейчас на российский рынок СВЧ МТС, в основном, импортируются. Однако подобный подход влечет за собой повышение рисков, связанных со срывами поставок товаров или получением продукции контрафактного происхождения, а также увеличивает затраты на техническую поддержку и др. Поэтому для предприятий сферы производства средств теле- и радиокоммуникации важно иметь предсказуемого и надежного отечественного партнера-производителя СВЧ МИС.

«Наша компания ставит перед собой цель составить конкуренцию на российском рынке зарубежным компаниям, которые являются лидерами этого направления в полупроводниковой промышленности. Кроме того, для развития портфелей продукции, востребованной отечественными предприятиями и позволяющей решать задачи развития телекоммуникационного сектора России, мы стремимся как привлечь уже сложившиеся команды разработчиков, так и сформировать новые», — отметил начальник научно-производственного комплекса АО «ЗАСЛОН» Алексей Уханов.

Партнерство АО «ЗАСЛОН» и Регионального инжинирингового центра Радиоэлектронного приборостроения «Технопарка Санкт-Петербурга» позволит объединить компетенции специалистов и отработанные технологические процессы для реализации производства микросхем научно-технического центра «ЗАСЛОН» с производственными мощностями РИЦ РЭП, соответствующими высоким технологическим требованиям и оснащенными необходимым оборудованием.

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты Маркет

***

Акционерное общество «ЗАСЛОН» — российский разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного вооружения, средств наземного обслуживания общего применения, судового климатического оборудования, медицинского диагностического оборудования и др.

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» — региональная инновационная площадка. Здесь реализуется современная модель технопарка в сфере высоких технологий с 2008 г. На сегодняшний день в его структуру входят два консалтинговых и четыре технологических подразделения. Инфраструктура компании охватывает все стадии поддержки предпринимательства: от бизнес-инкубатора до инжиниринговых центров. «Технопарк Санкт-Петербурга» является региональным оператором Агентства по технологическому развитию.

СВЧ МИС — аналоговые микросхемы, которые в зависимости от типа и функционала, заложенного разработчиком, выполняют функции управления и преобразования аналоговых сверхвысокочастотных сигналов. В состав подготавливаемого к серийному производству комплекта СВЧ МИС, входят микросхемы малошумящего усилителя, усилителя мощности, переключателя каналов, управления фазой и амплитудой сигнала. Подобные изделия используются в сотовой и спутниковой системах связи. Также они необходимы для производства телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования.