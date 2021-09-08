Начались продажи электромобиля на базе уазика
Чешская компания MW Motors объявила о начале продаж электрического внедорожника, собранного на основе автомобиля UAZ Hunter российского производства.
В сравнении с российским прототипом
На основе известного российского внедорожника УАЗ «Хантер» чешская фирма MW Motors выпустила электромобиль, который производители назвали Spartan EV.
«Покупатели, с которыми мы проводили тест-драйв, были очень взволнованы мощностью нашего электрифицированного внедорожника», — сообщает MW Motors в анонсе MWM Spartan EV.
Пресс-служба УАЗа сообщила, что у внедорожника Spartan полностью заводская трансмиссия. Внешне машина не сильно отличается от обычного «Хантера»: вместо горизонтальных прорезей на решетке радиатора у него вертикальные.
Электродвигатель установлен вместо бензинового двигателя на 120 кВт и 600 Нм. Электромотор питается от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВт/ч. На одном заряде батареи машина способна преодолеть до 150 км. Автомобиль на бензиновом двигателе с объемом топливного бака в 70 л. при минимальном расходе топлива способен проехать более 600 км.
Что по цене
Стоимость MWM Spartan EV в Чехии — 39 990 евро (около 3,5 млн. руб.). Срок доставки — полгода. Обычный «Хантер» на бензиновом двигателе в России стоит сейчас от 917 000 руб. Покупатель может выбрать не только расцветку автомобиля, но и установку руля: он может быть справа или слева, на усмотрение владельца. Машина имеет допуск к эксплуатации на дорогах Евросоюза и Великобритании.
Базовая комплектация предполагает только тентовый верх, за цельнометаллический кузов придется доплатить еще 490 евро (43 тыс. руб.). Столько же стоит антикоррозионная обработка.
В ближайшее время MW Motor планирует предложить праворульную версию обычного бензинового УАЗа, которая будет стоить 19 990 евро (около 1,7 млн. руб.).
Из той же отрасли
В 2020 г. CNews сообщал о появлении первого отечественного коммерческого электромобиля GAZelle e-NN, выпущенного на Горьковском автозаводе.
От моделей газельного ряда «ГАЗель NEXT» новому электромобилю достались шасси, кузов и салон. А электрические узлы (электромотор, зарядное устройство и элементы питания) у него оригинальные. Первые экземпляры машины комплектовались китайскими моторами и батареями, но производители обещали, что со временем эти компоненты будут локализованы.