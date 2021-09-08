Начались продажи электромобиля на базе уазика

Чешская компания MW Motors объявила о начале продаж электрического внедорожника, собранного на основе автомобиля UAZ Hunter российского производства.

В сравнении с российским прототипом

На основе известного российского внедорожника УАЗ «Хантер» чешская фирма MW Motors выпустила электромобиль, который производители назвали Spartan EV.

«Покупатели, с которыми мы проводили тест-драйв, были очень взволнованы мощностью нашего электрифицированного внедорожника», — сообщает MW Motors в анонсе MWM Spartan EV.

Пресс-служба УАЗа сообщила, что у внедорожника Spartan полностью заводская трансмиссия. Внешне машина не сильно отличается от обычного «Хантера»: вместо горизонтальных прорезей на решетке радиатора у него вертикальные.

Электродвигатель установлен вместо бензинового двигателя на 120 кВт и 600 Нм. Электромотор питается от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВт/ч. На одном заряде батареи машина способна преодолеть до 150 км. Автомобиль на бензиновом двигателе с объемом топливного бака в 70 л. при минимальном расходе топлива способен проехать более 600 км.

Что по цене

Стоимость MWM Spartan EV в Чехии — 39 990 евро (около 3,5 млн. руб.). Срок доставки — полгода. Обычный «Хантер» на бензиновом двигателе в России стоит сейчас от 917 000 руб. Покупатель может выбрать не только расцветку автомобиля, но и установку руля: он может быть справа или слева, на усмотрение владельца. Машина имеет допуск к эксплуатации на дорогах Евросоюза и Великобритании.

Электрический UAZ Hunter чешского производства стоит 39 990 евро

Базовая комплектация предполагает только тентовый верх, за цельнометаллический кузов придется доплатить еще 490 евро (43 тыс. руб.). Столько же стоит антикоррозионная обработка.

В ближайшее время MW Motor планирует предложить праворульную версию обычного бензинового УАЗа, которая будет стоить 19 990 евро (около 1,7 млн. руб.).

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