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Беспроводной пылесос с функцией влажной уборки Roidmi X30 Pro поступил в продажу. Фото

Бытовая техника

Roidmi, производитель электроники для дома, суббренд экосистемы Xiaomi, представила в России беспроводной пылесос Roidmi X30 Pro и его упрощенную версию – Roidmi X30. Обе модели эксклюзивно представлены у официального дистрибьютора, компании diHouse.

Ключевое преимущество девайса – наличие функции влажной уборки. Специальный отсек с водой прикрепляется к основной роликовой электрощетке, поэтому сразу после сбора сухого мусора можно помыть пол. В резервуар также при желании добавляется дезинфицирующее средство для более эффективной уборки. Весь всасываемый мусор попадает в контейнер объемом 0,55 литров, которого хватит на уборку помещения с внушительной площадью 450 метров.

Пылесос получил высокотехнологичный и энергоемкий электродвигатель с мощностью всасывания 26500 Па. За автономность гаджета отвечает батарея 2500 мАч, которая обеспечивает до 70 минут непрерывной работы.

Roidmi X30 Pro поддерживает функцию беспроводной зарядки, созданной для максимального удобства и избавления от проблемы с распутыванием проводов. Для запуска питания устройства достаточно прислонить его к док-станции, которая крепится на стену. При этом для полной зарядки хватит всего 2,5 часа.

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Пылесос Roidmi X30

Вся необходимая информация об уровне заряда, мощности всасывания и необходимости смены фильтра отображается на ярком OLED-экране. Кроме того, пылесос можно подключить к смартфону через Bluetooth.

В комплекте с новинкой идет 5 щеток для разных типов поверхностей. Для любителей животных есть даже специальная щетка для шерсти кошек и собак.

Приобрести Roidmi X30 Pro можно у эксклюзивного официального дистрибутора, компании diHouse, на маркетплейсе Ozon.

Roidmi X30 - это упрощенная версия Roidmi X30 Pro c аналогичными характеристиками, однако, в отличие от старшей модели, в X30 установлен LCD-дисплей вместо OLED и отсутствует щетка для чистки животных. Модель представлена у эксклюзивного официального дистрибутора, компании diHouse, на маркетплейсе Ozon.

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Пылесос Roidmi X30 Pro

Вся продукция адаптирована для российского потребителя, а также имеет необходимую сертификацию и постпродажное гарантийное обслуживание в широкой сети авторизованных сервисных центров «Микстех» на всей территории России.

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