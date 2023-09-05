«Р7-офис» выпустил обновленный «Органайзер»

Разработчик «Р7-офис» выпустил обновленное приложение для управления перепиской, контактами и деловым расписанием «Р7-офис. Органайзер». В состав приложения входят почта, адресная книга и календарь. Решение является частью офисной среды «Р7-офис» для совместной работы с документами и рассчитано для корпоративных клиентов и частных лиц. Воспользоваться возможностями «Р7-офис. Органайзер» можно как в формате веб-сервиса с помощью браузера, так и установить на компьютер в виде приложения.

Улучшен интерфейс печати. Функция актуальна, если пользователю, например, необходимо распечатать письма. Также добавлена поддержка устройств macOS на базе процессора Apple Silicon и новая темная тема, которая будет приятна для глаз тем, кто работает в темноте.

Обновления затронули почту. Почтовые базы теперь поддерживают до 200 ГБ. При этом все сообщения можно пересылать с предварительно настроенными локальными правилами фильтрации, получателей между полями можно перетаскивать, а PDF-вложения в почтовые сообщения можно предпросматривать, чтобы случайно не отправить не те документы. Кроме того, теперь пользователи могут настроить в каком порядке будут следовать подключенные почтовые ящики.

Также появилась возможность совершать групповые действия над сообщениями, например, сортировать их по теме письма, вложениям, дате и другим параметрам. Кроме того, при желании пользователи смогут сохранять письма в файл.

Для синхронизации адресной книги расширены способы аутентификации для протокола CardDAV для более быстрой и точной передачи данных, а также добавлены новые уведомления о большом числе получателей и об электронных адресах, которых нет в адресных книгах пользователя.

Установка настроек теперь происходит через групповые политики, что позволяет делать это централизованно с помощью управления для группы компьютеров или пользователей. Например, в компании рабочая сеть состоит из 500 компьютеров. В обычном режиме системному администратору пришлось бы вносить какие-либо изменения на каждую машину отдельно, но при наличии групповых политик, он сможет внести изменения на всю рабочую сеть, используя для этого всего один компьютер.

Изменился и интерфейс «Органайзера»: адресная книга и поля «Кому», «Копия» и «Скрытая копия» получили новый внешний вид. Теперь цвета папок можно настраивать по желанию, отмечая самые важные, а вид просмотра папки на панели папок можно закрепить.

В новой версии «Органайзера» также реализованы интеграции с антивирусом для усиленной защиты и антиспамом, а для удобства пользователей добавлена возможность работать с «Органайзером» в автономном режиме, то есть без доступа в интернет.

Для конфиденциальных встреч, если важно, чтобы приглашение на них получили только избранные участники, а другие его не увидели, добавлена функция создания встреч с признаком «частное».

В новой версии «Органайзера» при изменении часового пояса ПК время события в календаре изменится автоматически, что особенно важно для тех, кто работает с коллегами в разных часовых поясах или находится в командировке.