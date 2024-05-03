Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании

1 мая российский разработчик ПО Orion soft попал под блокирующие санкции США. Основные продукты компании – система для защищенной виртуализации zVirt, платформа оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform, система управления базами данных Proxima DB и система терминального доступа Termit. В качестве обоснования для введения санкций Министерство финансов США ссылается на описание на сайте компании: «Orion soft помогает коммерческим и государственным организациям модернизировать ИТ-инфраструктуру, запускать процессы цифровой трансформации и реализовывать проекты в области импортозамещения».

Пресс-служба Orion soft отметила, что введение санкций не повлияет на работу компании. Продукты Orion soft базируются на собственных разработках и технологиях Open Source, и абсолютно импортонезависимы.

«Мы продолжаем работать на российском рынке в привычном темпе, без потери качества. Наша цель остается неизменной – предоставить клиентам надежные решения, способствующие успеху их проектов, – отметили в пресс-службе. – Мы считаем, что попадание в санкционный список можно рассматривать как высокую оценку наших достижений, и будем продолжать развивать ИТ-продукты для российского рынка».