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Ключевые носители Esmart® Token совместимы с системой терминального доступа Termit

Команда Esmart® и специалисты компании ООО «Орион» успешно завершили совместный проект по тестированию своих продуктов и подтвердили совместимость и корректность использования ключевых носителей Esmart® Token 192К и Esmart® Token ГОСТ с программным продуктом системой терминального доступа Termit. Результат совместных испытаний официально подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представители Esmart.

Esmart® Token 192К – новый сертифицированный ФСТЭК России ключевой носитель Esmart®, который более, чем в два раза превосходит прошлую версию по объему памяти, доступной для пользователя. Этот USB-токен в металлическом корпусе органично объединяет эргономичный дизайн и высокие стандарты безопасности. Продукт создан для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров СКЗИ, профилей, паролей и ключевых сертификатов пользователей. Esmart® Token 192К поддерживается СКЗИ «КриптоПро CSP» в операционных системах Windows, MacOS, Linux.

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Esmart® Token ГОСТ – ключевой носитель на базе отечественной микросхемы MIK51 от АО «Микрон» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи и строгой многофакторной аутентификации. Esmart® Token ГОСТ поддерживается ведущими российскими криптопровайдерами («КриптоПро CSP», «КриптоАРМ», Signal-COM CSP, VipNetCSP и др.), а также совместим с отечественными операционными системами на базе Linux (Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС).

Termit – первая российская система терминального доступа корпоративного уровня, которая покрывает 80% функциональности западных решений. Решение полностью совместимо с российскими ОС и отвечает требованиям по информационной безопасности. Termit включен в реестр Минцифры России.

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