Orion soft: крупный бизнес назвал главные вызовы при внедрении контейнеризации

Компания Orion soft, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса, представила данные опроса компаний о перспективах внедрения контейнеризации. Заказчики назвали основные вызовы, с которыми сталкиваются: сложности в обеспечении централизованного управления и безопасности, распределение нагрузки в командах. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В опросе приняли участие представители 105 Enterprise-предприятий энергетического и нефтегазового сектора, государственных компаний, промышленности, ритейла, телекома, финансовой и страховой отраслей с годовой выручкой от 10 млрд рублей.

70% опрошенных компаний отметили, что в ИТ-ландшафте их компаний есть приложения, развертываемые в контейнерах. При этом 43% участников отметили существенное увеличение доли таких приложений в своей ИТ-инфраструктуре за последние два-три года. 30% сообщили, что в их ИТ-инфраструктуре доля контейнеризированных приложений выросла незначительно. 27% участников исследования не зафиксировали изменений в этом направлении.

При этом 93% опрошенных представителей компаний согласны с тем, что в будущем доля контейнеризированных приложений на рынке и в ИТ-инфраструктурах будет расти.

Опрос также выявил три ключевых вызова, с которыми сталкивается Enterprise-сегмент при внедрении платформ для развертывания и эксплуатации контейнеризированных приложений. Главной трудностью 48% участников назвали сложность организации централизованного управления контейнерными средами, которая приводит к несогласованности настроек между подразделениями, разрозненности конфигураций, увеличивает время реагирования на инциденты.

Второй вызов, который отметили 42% участников, — управление безопасностью приложений в контейнерах: не все доступные решения обладают инструментами для этого.

Третьим часто встречающимся вызовом стал организационный фактор: 28% респондентов указали на размытую зону ответственности между командами, конфликт приоритетов между разработчиками, инженерами по эксплуатации и ИТ-администраторами.

«Чем больше контейнеризированных приложений в ИТ-инфраструктуре компании, тем сильнее она нуждается в системе их оркестрации. Управлять сотнями контейнеров без нее становится слишком ресурсозатратно. Многие рассматривают для управления контейнерными средами Open Source Kubernetes. Однако по мере роста масштабов внедрения организации сталкиваются с существенными ограничениями этого инструмента. Он эффективно решает задачи запуска контейнеров, поддержания их состояния и масштабирования, но не может обеспечить комплексный мониторинг состояния кластеров, полноценное логирование, управление безопасностью на всех уровнях, не предоставляет хранилище и бэкап, инструменты CI/CD и другие. Результаты опроса свидетельствуют о растущем спросе на полноценные контейнерные платформы, прежде всего в отраслях с высокими требованиями к надежности: финансовом секторе, телекоммуникациях и государственных структурах. Именно расширенная функциональность таких решений позволяет организациям эффективно преодолевать обозначенные выше проблемы и максимально выгодно использовать ресурсы. Платформа контейнеризации “из коробки”, в среднем по рынку, окупается в течение примерно двух лет», — сказал Максим Морарь, лидер Nova Container Platform в Orion soft.