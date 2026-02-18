Получите все материалы CNews по ключевому слову
Леонтьев Дмитрий
СОБЫТИЯ
|18.02.2026
|«Свеза» внедряет цифровую систему планирования производства 1
|24.12.2009
|«Ай-Теко» построила корпоративный портал для «Нижнекамскнефтехима» 1
Леонтьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лямин Алексей 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158624 1
|Европа Восточная 3124 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.