Спецпроекты

ВТБ и «Ростелеком» создали сформированный искусственным интеллектом денежный индекс технологий

Бизнес Big Data

Специалисты ВТБ и «Ростелекома» с помощью искусственного интеллекта создали индекс, который отражает доходность и перспективность технологий. Этот индекс формируется на основе анализа и сопоставления Big Data массивов технологических новостей, патентов и биржевой информации.

Для формирования индекса на основании анализа совместных упоминаний технологий и компаний в массивах данных создаются технологические кластеры компаний. На основании открытой информации о публичных компаниях для каждого кластера формируются инвестиционные тренды. На основе наличия взаимосвязей между отдельными технологиями и кластерами компаний проводится разделение трендов до уровня отдельных технологий.

«Новый подход позволяет автоматически группировать компании по технологическим профилям на основе неструктурированных текстовых данных, а затем сопоставлять эти технологические группы с публичной, в том числе биржевой информацией. Итоговый денежный индекс позволяет с применением Big Data и искусственного интеллекта оценить, в какие технологии в настоящий момент направлены инвестиционные потоки на финансовых рынках. Этот показатель помогает определить для каждой технологической группы компаний необходимый для сохранения конкурентной позиции периметр компетенций», – сказал руководитель управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ Денис Суржко.

Кластеризация компаний по технологическим профилям также позволяет оценить потенциальную инвестиционную привлекательность непубличных компаний.

«Задачи, связанные с поиском и приоритизацией технологий, стоят перед всеми крупными компаниями, особенно остро это чувствуется в телеком-, банковском, нефтяном секторах и ритейле. Отделить "хайповые" технологии от тех, которые действительно способны принести компании экономический эффект – сложная задача. В нашей платформе Teqviser заложен ряд механизмов, которые позволяют это делать. Проведенная работа позволила нам расширить перечень финансовых метрик оценки технологии. До этого мы использовали информацию об инвестиции в стартапы и анализировали объем рынка по каждой технологии, сейчас у нас появилась возможность анализировать биржевую информацию. В совокупности – это позволяет снижать степень неопределенности для инвесторов при выборе технологий для инвестирования», – сказал заместитель директора центра стратегических инноваций «Ростелекома» Павел Красовский.

Разработанная технология станет важной частью продукта Teqviser, разработанного для задач стратегического планирования и инновационного развития в области высоких технологий.

Данный продукт является одним из примеров применения Data Fusion – формата работы с Big Data и технологиями искусственного интеллекта, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Этот подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Синергетический эффект от применения Data Fusion позволяет не просто решать локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, а выводить бизнес на новый уровень.

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