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Проничева Елена
УПОМИНАНИЯ
|15.04.2025
|В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion 1
Проничева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9894 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 68 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 757 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 56 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Костин Андрей 61 1
|Набиуллина Эльвира 101 1
|Кузьминов Ярослав 19 1
|Григоренко Дмитрий 132 1
|Оселедец Иван 31 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 25 1
|Суржко Денис 8 1
|Швыдкой Михаил 10 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Шадаев Максут 1042 1
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