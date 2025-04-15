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Проничева Елена


УПОМИНАНИЯ


15.04.2025 В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Проничева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9894 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 68 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
РАН - Российская академия наук 1924 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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