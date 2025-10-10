Разделы

СОГАЗ и Positive Technologies разработают предложение для технической и финансовой защиты клиентов

Страховая компания «СОГАЗ» и Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместных инициативах в области управления киберрисками, которые повысят уровень информационной безопасности клиентов. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Ключевым элементом сотрудничества станет обеспечение финансовой защиты клиентов за счет страхования на случай наступления киберинцидентов и связанных с ними убытков.

Партнеры будут обмениваться знаниями для разработки и совершенствования своих предложений и их адаптации к изменяющемуся ландшафту киберугроз. Кроме того, компании намерены осуществлять анализ рынка для формирования долгосрочных стратегий в сфере информационной безопасности и совместно прорабатывать инициативы, направленные на развитие рынка страхования киберрисков в России, в том числе в диалоге с профильными регуляторами.

Важным аспектом сотрудничества станет реализация совместных программ, нацеленных на повышение осведомленности бизнеса о современных киберрисках и доступных решениях для их минимизации.

импортонезависимость

«Страхование киберрисков постепенно перестает быть нишевым продуктом, становясь необходимостью для любого бизнеса. Партнерство с одним из лидеров в сфере кибербезопасности и обмен накопленными знаниями и экспертизой позволит нам создать прозрачный и эффективный механизм защиты, где страховое покрытие является неотъемлемой частью слаженного процесса предупреждения инцидентов и восстановления в случае реализации угроз», – отметил Ярослав Советкин, директор дирекции по развитию нового бизнеса и организации продаж АО «СОГАЗ».

«При постоянно меняющемся ландшафте киберугроз бизнесу необходима возможность гибко управлять рисками. Совместно с «СОГАЗ» мы планируем обмен опытом для создания совместных предложений для технической и финансовой безопасности клиентов, основанных на знаниях о реальной защищенности бизнеса», — сказал Алексей Сидорюк, технический директор по развитию отрасли, Positive Technologies.

Техника

