В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ

В облачной версии коммуникационной платформы VK WorkSpace доступен новый сервис — «AI Ассистент». Он умеет создавать суммаризацию видеоконференций, писем, переписок в чатах, выделяя главное.

«AI Ассистент» умеет создавать саммари переписки в корпоративной почте и мессенджере платформы VK WorkSpace. Для этого нужно отправить боту в VK Teams письма или сообщения из рабочего чата. Сервис предоставит пользователю краткий пересказ разговора — в нем будут указаны действующие лица, цифры и другие показатели, которые упоминались в обсуждении.

Виртуальный помощник также может создать авторезюме онлайн-встречи в сервисе видеоконференций VK WorkSpace. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить запись во время созвона, а потом отправить файл в бот с «AI Ассистентом».

«По прогнозам Gartner, к 2026 г. 80% компаний в мире будут использовать генеративный искусственный интеллект. Мы в VK Tech тестируем технологии ИИ, в том числе и в коммуникационных сервисах, — это открывает для наших клиентов новый пользовательский опыт. AI Ассистент проанализирует письма, чаты и создаст саммари по теме, тем самым поможет сотрудникам быстро погрузиться в обсуждение и не тратить время на рутинные действия», — сказал директор по продукту VK Teams Дмитрий Плешаков.