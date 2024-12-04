«Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ

Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. запустила проект на основе генеративного ИИ. Об этом CNews сообщил представитель компании Prof IT.

«Омск РТС» активно использует современные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет компании снижать операционные затраты, минимизировать ошибки и повышать качество обслуживания клиентов.

Ключевым инструментом стало решение для роботизации коммуникаций Vocamate AI от компании Prof IT. Vocamate AI – омниканальная платформа искусственного интеллекта с широким набором инструментов для создания комплексных систем коммуникации и решения RPA-задач.

Виртуальные помощники Vocamate AI выполняют в «Омск РТС» ряд задач: принимают показания счетчиков, информируют клиентов о задолженности, авариях, технологических требованиях и плановых отключениях. Система помогает оперативно информировать клиентов, улучшать качество обслуживания и снижать нагрузку на операторов. Решение также упрощает работу операторов благодаря консоли — единому рабочему пространству, где операторы могут обрабатывать коммуникации из всех каналов в одном интерфейсе.

В рамках стратегии развития инноваций компания искала решение для автоматизации коммуникаций, которое имело бы широкий функционал, и работа с которым не требовала бы привлечения технических специалистов. Vocamate AI — это low-code-платформа с удобным и понятным интерфейсом, и сотрудники компании могут самостоятельно настраивать и администрировать систему. Это позволяет компании эффективно использовать рабочее время сотрудников и гибко управлять процессами без помощи программистов и вендора.

В 2024 г. «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ. Компания совмещает 2 способа информирования клиентов о задолженности — с помощью роботов и операторов компании. Для контроля качества диалогов операторов и повышения эффективности процесса внедрена система с использованием большой языковой модели (LLM) и речевой аналитики. Система транскрибирует звонки в реальном времени и анализирует их с помощью LLM. Модель анализирует вежливость операторов, полноту и точность предоставленной информации о задолженности.

Благодаря применению генеративного ИИ процесс информирования о задолженности стал более управляемым, контролируемым и результативным. Результаты первых месяцев показали повышение платёжной дисциплины потребителей. Внедрение данной системы помогает «Омск РТС» сокращать дебиторскую задолженность в досудебном порядке, избегать финансовых потерь и обеспечивать надежное теплоснабжение города.