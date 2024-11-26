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VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах

VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах. Улучшения были сделаны на основе обратной связи. Благодаря обновленным моделям доля позитивного фидбека от пользователей выросла на 25%.

Среди ключевых обновлений — значительное повышение производительности ИИ, что напрямую улучшает удобство и точность. ИИ формулирует более понятные, четкие и осмысленные предложения, которые помогают пользователям сэкономить время на рутинных задачах и сосредоточиться на важном. Качество обработки текстов выросло на 70%.

На 56% улучшилась способность ИИ решать сложные задачи, связанные с генерацией текстов. Нейросеть лучше понимает и обрабатывает информацию, выдавая более точные и релевантные ответы. Это особенно заметно при обработке сложных запросов или генерации идей.

В результате улучшений пользователям доступен более мощный генеративный ИИ, который сохранил высокую скорость обработки информации.

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