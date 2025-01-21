Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г.

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» изучили текущую ситуацию и перспективы развития генеративного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 г. По результатам исследования «Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы», к 2030 г. ожидаемый реализованный экономический потенциал от внедрения технологий генеративного ИИ в государствах объединения может составить $350–600 млрд. При этом полный экономический потенциал от имплементации генеративных моделей в экономики участников объединения может достичь к этому времени $0,9–1,4 трлн, что составит 20% общего эффекта от ИИ в этих странах. Об этом CNews сообщили представители «Яков и Партнеры».

«По ходу развития технологий генеративного ИИ постепенно нарастает роль международного сотрудничества стран, причем во всех областях, касающихся этих технологий: в разработке моделей, создании инфраструктуры для их обучения, формировании системы регулирования и т.д. Объединение БРИКС ставит целью усиление экономического и технологического потенциала своих участников, что включает сотрудничество и в области регулирования генеративного ИИ. В рамках XVI саммита был принят документ, направленный на создание глобальной системы для минимизации рисков, связанных с ИИ, обеспечения инклюзивности и устойчивости, с акцентом на преодоление цифрового разрыва между странами», — сказал Максим Болотских, партнер «Яков и Партнеры».

По оценкам экспертов, развитие генеративного ИИ в государствах БРИКС+ с 2022 г. было неравномерным. Если Китай быстро выпустил собственные решения, достигнув уровня западных моделей уже к середине 2023 г., то Россия и ОАЭ в это время только начали активное развертывание своих моделей. При этом опрос СТО стран БРИКС+, проведенный «Яков и Партнеры» летом 2024 г., показал, что уже 54% российских компаний внедрили решения на базе генеративного ИИ хотя бы в одну функцию в организации. В других странах объединения технологии развивались не так быстро или не так масштабно. Тем не менее, к концу 2024 г. государства БРИКС+, во многом благодаря Китаю, идут вровень или с небольшим отставанием (менее полугода) от лидера в этой сфере — США.

Почти 70% потенциального эффекта от интеграции генеративного ИИ в экономики стран объединения придется на шесть ключевых отраслей: банковский сектор, розничную торговлю, машиностроение, энергетику, электронику и ИТ, считают эксперты. Банковская отрасль является наиболее крупной с точки зрения эффекта: на нее приходится 20% результата для компаний. В свою очередь, наибольшая доля генеративных моделей в общем эффекте от внедрения ИИ-решений отмечается в ИТ-сфере: почти треть эффекта в индустрии обеспечивается за счет этой технологии. Такое высокое значение отчасти связано с тем, что LLM-модели хорошо работают с кодом.

По данным исследования, с точки зрения географии более 86% совокупного эффекта в объединении приходится на Китай, в то время как Индия, Бразилия и Россия занимают 12%, а прочие страны — менее 2% эффекта. Такое распределение обусловлено преимущественно размерами экономики стран. По удельному эффекту (оценка в расчете на $1 тыс. выручки в стране) Китай также занимает первое место, однако отличия от других государств не такие значительные. Следом за КНР по этому показателю идут Индия и ОАЭ, отстающие примерно в два раза. Остальные страны имеют удельный эффект, который меньше приблизительно в три раза. Отличия по удельному показателю объясняются степенью цифровизации экономики и отраслевым миксом.

Эксперты видят пять ключевых направлений сотрудничества в области развития генеративного ИИ среди стран БРИКС+. Речь идет о совместной разработке моделей и продуктов на базе генеративного ИИ, вычислительных мощностях и данных, кадрах и образовании, а также о саморегулируемых организациях и системе регулирования.

«Работа по данным направлениям поможет не только значительно увеличить потенциал стран объединения, но и выстроить стратегическую альтернативу доминированию США в этой критически важной области. В то же время формирование здоровой конкурентной среды ускорит внедрение ИИ в бизнес, а также позволит странам более эффективно раскрыть его экономический потенциал, который оценивается в триллионы долларов», — сказала Марина Дорохова, директор «Яков и Партнеры».

По прогнозам экспертов, Китай продолжит бороться с США за лидерство как в области разработок, так и в промышленных способах применения собственных решений. Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Бразилия будут в первую очередь развивать внутренний рынок — модели на локальных языках и бизнес-решения, причем лучшие из них могут затем продаваться в другие страны. При этом ЮАР, вероятнее всего, будет существовать в модели потребителя технологий, адаптируя решения международных игроков под внутренний рынок. В России прирост ВВП накопленным итогом к 2030 г. за счет внедрения технологий в сфере ИИ, согласно государственной стратегии, должен достичь 11,2 трлн руб. Кроме того, стратегия предполагает увеличение объема оказываемых услуг в области ИИ до 60 млрд руб. в год.

Опрос проводился в рамках исследования «Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы». В нем участвовали порядка 100 CTO из топ-300 компаний в каждом из государств объединения. Кроме того, «Яков и Партнеры» провела ряд интервью с ведущими экспертами в сфере генеративного ИИ в странах БРИКС+ и оценили уровень их развития по пяти ключевым факторам.