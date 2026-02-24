Разделы

MAR Consult: треть россиян опасается телемониторинга здоровья из-за беспокойства о персональных данных

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про практику использования персональных устройств, передающих информацию о состоянии здоровья пациента непосредственно медицинским специалистам, которую ввели с 2026 г. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в январе 2026 г.

Среди используемых пациентами приборов для контроля показателей здоровья лидируют тонометры (66%), глюкометры (21%) и тест-полоски (14%). Ежедневно или несколько раз в неделю используют тонометры 53% опрошенных, глюкометры – 42% и 45% - тест-полоски.

Большинство респондентов (44%) сообщают о полной неосведомленности относительно программы бесплатного предоставления медицинских приборов для контроля показателей здоровья. Только около 3% хорошо информированы о всех аспектах программы.

Лишь небольшая часть респондентов (4%) регулярно получают такие приборы или расходные материалы по ОМС бесплатно, 10% получали несколько раз, 6% получали один раз, а 80% не получали никогда.

Опрошенные сообщили, что не получали бесплатные приборы или расходные материалы, потому что в медицинской организации не предлагали (33%), не хватает информации о программе (25%), 8% предпочитают приобретать самостоятельно, 4% считают процедуру получения сложной и неудобной. У 37% отсутствуют показания по состоянию здоровья для получения таких приборов.

Две трети людей (62%) считают важным получение бесплатного прибора для контроля состояния здоровья по ОМС, 78% считают это важным для диабетиков и гипертоников.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Категории пациентов, нуждающихся в бесплатных приборах для контроля здоровья, по мнению респондентов: пациенты после инфаркта или инсульта – 74%; пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 69%; дети с хроническими заболеваниями - 69%; пожилые люди - 67%; пациенты с заболеваниями дыхательной системы - 59%. 8% затруднились ответить.

Две трети опрошенных (69%) готовы использовать телемониторинг здоровья - передачу показателей врачу в удаленном формате. Основными препятствиями использования телемониторинга являются опасения за безопасность персональных данных (31%), отсутствие технических условий (28%), сложности использования устройств (26%), недоверие к цифровым технологиям (26%), недостаток цифровых навыков (20%) и другие причины (7%).

Несмотря на значительный интерес к программам бесплатного снабжения, фактическое участие минимально из-за недостатка информации и неактивности медицинских организаций.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Наиболее значимыми преимуществами телемониторинга опрошенные считают: возможность раннего выявления ухудшений - 31%; снижение числа визитов в медицинские учреждения - 21%; более регулярный контроль показателей - 20%; удобство и экономию времени — 17%; повышение уверенности в лечении - 9%; другое - 2%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR Consult: «С 2026 г. россияне могут пользоваться персональными устройствами, которые дистанционно передают данные о состоянии здоровья врачу. Эта мера направлена на облегчение процесса обследования и диагностирования, позволяя быстрее реагировать на возможные проблемы со здоровьем. Такие устройства будут проводить регулярный мониторинг основных показателей жизнедеятельности. Современные гаджеты способны постоянно собирать информацию о важнейших показателях самочувствия — артериальном давлении, частоте сердцебиения, уровне кислорода в крови и других параметрах. Постоянный мониторинг снижает вероятность внезапных обострений хронических заболеваний, улучшает общую динамику лечения и экономит время пациентов на посещение врача. Врач может заранее заметить тревожные сигналы и скорректировать терапию, минимизировав риски для здоровья. Важно учитывать необходимость точной идентификации пользователей, поскольку неправильная передача данных может исказить диагноз и повлиять на лечебный процесс. Поэтому законодательно установлено требование о проверке подлинности владельца прибора. Кроме того, производители таких устройств должны соблюдать стандарты точности и надежности измерений, иначе недостоверные показания могут негативно сказаться на пациенте».

