Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении

Власти России выделят в 2020 г. на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 898,5 млн руб. из резервного фонда. В частности, средства пойдут на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в целях развития всех 13 подсистем ЕГИСЗ, а также на увеличение мощности федерального ЦОДа.

Деньги на развитие ЕГИСЗ

Власти направят Минздраву 898,5 млн руб. на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2020 г. Это должно ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и позволить предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов. Распоряжение главы Правительства Михаила Мишустина на эту тему было опубликовано 7 ноября 2020 г.

Деньги будут выделены из резервного фонда. В частности, они пойдут на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в целях развития подсистем ЕГИСЗ в сфере здравоохранения, а также на увеличение мощности федерального центра обработки данных (основной площадки ЕГИСЗ).

ЕГИСЗ — часть масштабного федерального проекта по цифровизации здравоохранения. Его полное название — «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». На создание «единого цифрового контура» в федеральном бюджете предусмотрено 177,7 млрд руб. на период с 2019 по 2024 гг. «Цифровой контур» — это регламент бизнес-процессов, инструмент эффективного взаимодействия между участниками системы здравоохранения.

В России из резервов выделят на цифровизацию здравоохранения 898,5 миллионов

В официальном сообщении на сайте Правительства говорится, что ЕГИСЗ будет включать 13 подсистем, в том числе федеральные регистры медицинских работников и организаций, электронную регистратуру и интегрированную электронную медицинскую карту, реестр электронных медицинских документов, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан.

Кроме того, в ЕГИСЗ войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов.

Предполагается, что к 2024 г. по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Моё здоровье» на порталегосуслугбудут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы.В частности, уже до конца года 2020 г. запланировано привлечь к площадке «Мое здоровье» около 12 млн человек.

Поставщиком услуг по построению ЕГИСЗ выступает «Ростех», согласно постановлению, подписанному в ноябре 2019 г. Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост премьер-министра. Монопольный статус госкорпорации сохранится до конца 2020 г.

Ведется работа по внедрению ЕГИСЗ в регионах

В 2018 г. CNews писал, что общий размер субсидий субъектам России на создание региональных сегментов ЕГИСЗ в сфере здравоохранения составлял более 63 млрд руб. на период с 2019 до 2021 гг. Наиболее крупные суммы направили в адрес Башкортостана (2,4 млрд руб.), Краснодарского края (2,3 млрд руб.) и Московской области (2,2 млрд руб.). Меньше всего денег на реализацию проекта досталось Сахалинской области (44,2 млн руб.).

К началу 2019 г., по данным РБК, медицинские информационные системы, обеспечивающие взаимодействие с ЕГИСЗ, использовали 65,6% медучреждений.

Внедрение ЕГИСЗ в регионах идет разными темпами. В частности, в Красноярском крае внедрение на станциях и в отделениях скорой помощи ПО «АДИС» в рамках ЕГИСЗ началось еще в 2019 г. В регионе создается централизованная информационная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, включая санавиацию». Поставка ПО изначально осуществляется в комплекте с ОС AstraLinux. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2022 г. во всех 85 регионах России должны появиться полноценные информсистемы, к которым будут подключены все местные медицинские организации.

Что представляет собой нацпроект «Здравоохранение»

Нацпроект «Здравоохранение», помимо проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ»включает еще семь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»и «Развитие экспорта медицинских услуг».