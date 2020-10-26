Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт

Скорая помощь в Красноярском крае и Иркутской области перешли к использованию российского программного комплекса «АДИС», работающего в паре с отечественной ОС Astra Linux. Использование этих средств позволяет оптимизировать работу скорой помощи, сократить время на обработку вызовов и прибытие бригад, а также снизить материальные затраты.

Импортозамещение в скорой помощи

Компания «Новые системные технологии» при поддержке группы компаний (ГК) Astra Linux реализовала в Иркутской области и Красноярском крае единые информационные пространства для автоматизации работы служб скорой, неотложной медицинской помощи и санавиации.

В основе цифровых пространств лежит операционная система Astra Linux Special Edition версии «Смоленск». В данном случае она работает в паре со специализированным программным комплексом «АДИС».

«АДИС» иди «Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи» – это, как и Astra Linux, отечественная программная разработка. Созданная в ООО «Новые системные технологии», она зарегистрирована в едином реестре российского ПО и имеет сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК). На момент публикации материала, как стало известно CNews, эксплуатация данной системы велась в 27 российских регионах, включая Брянскую, Вологодскую, Псковскую, Самарскую и Челябинскую области, а также на территории Казахстана. В планы на ближайшее будущее, как сообщил CNews ведущий руководитель проектов ООО «Новые Системные Технологии» Владислав Акимов, входит полноценная интеграция системы в Архангельской области.

Как проходил «переезд» в Иркутской области

В Иркутской области адаптацией работы «АДИС» под ОС Astra Linux занимались непосредственно разработчики этого программного комплекса. Они перенесли всю диспетчерскую систему скорой помощи региона, изначально функционировавшую под Linux CentOS, для чего им потребовалось полностью переработать как клиентскую, так и серверную части компонентов.

Российская скорая помощь будет работать на отечественном ПО

По итогу проделанной работы, как сообщили в ГК Astra Linux, была увеличена производительность труда оперативного и административного персонала станций скорой помощи. Вместе с этим, с учетом интегрированных в ОС Astra Linux средств защиты был достигнут высокий уровень безопасности информации, в том числе персональных данных.

В результате всех действий на момент публикации материала в Иркутской области было выстроено единое пространство для оперативного управления бригадами скорой помощи и ведения статистического учета и отчетности.

Выстраивание единой системы в Красноярском крае

В Красноярском крае внедрение на станциях и в отделениях скорой помощи ПО «АДИС» началось еще в 2019 г. Оно проходит рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

На базе этого программного обеспечения в регионе создается централизованная информационная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, включая санавиацию». Поставка ПО изначально осуществляется в комплекте с ОС Astra Linux, что соответствует действующим в России требованиям по использованию отечественной ИТ-продукции в госучреждениях.

Внедрение ПО включает интеграцию в него ряда региональных информационных ресурсов, среди которых – единая система ведения справочников, регистры медработников и застрахованного населения, центр обработки реестров в система обязательного медицинского страхования. Эту работу специалисты ООО «Новые Системные Технологии» выполняют совместно с работниками краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения (КГБУЗ) «Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр». На момент публикации материала была проведена интеграция «АДИС» с региональной системой по диспетчеризации вызовов 112, и в настоящее время специалисты занимаются интеграцией ПО с региональной системой управления вылетами санавиации. Как сообщил CNews Владислав Акимов, процесс интеграции в Красноярском крае будет завершен, по плану, 30 ноября 2020 г.

Обоснованность внедрения «АДИС»

По заявлению разработчиков, использование программного комплекса «АДИС» позволяет оптимизировать управление ресурсами служб скорой помощи. В первую очередь он дает возможность сократить время обработки поступающих вызовов и, как следствие, снизить время ожидания бригады помощи.

Вместе с этим использование «АДИС» в системе скорой помощи позволяет повысить качество медобслуживания. Это достигается за счет формализованных алгоритмов первичной диагностики и постоянного оперативного контроля на основе автоматизированной обработки карт вызовов.

Определенные преимущества переход на «АДИС» предоставляет при контроле за расходом медсредств, что дает возможность сократить материальные затраты.

Особенности Astra Linux

Astra Linux – это UNIX-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех». В настоящее время ОС существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition, где первая ориентирована на обычных потребителей, а также на средний и малый бизнес и образовательные учреждения.

Common Edition находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Версия Special Edition, в свою очередь, разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе. На момент публикации материала ОС Astra Linux Special Edition имела сертификаты Минобороны России, Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и ФСТЭК. Как сообщал CNews, сертификат ФСТЭК она получила в мае 2019 г.

«По требованиям к ОС нам нужна была операционная система, сертифицированная ФСТЭК по первому классу защиты информации. Более того, функционал Astra Linux Special Edition соответствует нашим задачам и действительно очень удобен в рамках миграции», – рассказал CNews Владислав Акимов, комментируя выбор операционной системы при интеграции «АДИС» в Красноярском крае и Иркутской области.



Astra Linux на протяжении нескольких лет поставляется в российские учреждения здравоохранения. В апреле 2020 г. разработчик ОС подвел итоги поставок лицензий на использование своего ПО в медорганизации страны в 2019 г. По мнению специалистов компании, клиентов из медицинской отрасли в Astra Linux привлекают качественная техподдержка, наличие сертифицированных СЗИ, гибкие условия лицензирования и возможность безболезненной миграции.