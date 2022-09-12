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«АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений

Линейку оборудования Smartec Estima пополнили цилиндрические камеры STC-IPM8608 c 8-мегапиксельным сенсором и инфракрасной подсветкой до 30 м, которые обеспечивают качественный видеоконтроль и днем, и ночью. Новинки рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне — от -40 до +60 градусов Цельсия, и поставляются в защищенном от внешних воздействий корпусе с IK10 и IP67. Высокое разрешение камеры позволяет эффективно использовать цифровое увеличение для детализации объектов, в том числе, в системах с распознаванием лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Поддержка высокого разрешения — (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может использоваться в системах с аналитикой (распознаванием лиц, номеров и т.д.). При этом новинка может транслировать видео тремя потоками с битрейтом до 16 Мбит/с, позволяет выбирать формат сжатия (H.265, H.264 и MJPEG), а также индивидуально настраивать такие параметры каждого видеопотока, как разрешение и фреймрейт.

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Smartec STC-IPM8608 Estima

Высокая чувствительность и наличие ИК-подсветки дальностью до 30 м позволяют эффективно использовать эти камеры Smartec для круглосуточного видеоконтроля. Формирование цветного изображения новая модель обеспечивает при освещенностях до 0,012 лк, а с инфракрасной подсветкой STC-IPM8608 Estima способна передавать черно-белое видео при нулевой освещенности. При этом поддержка аппаратного режима широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ), обеспечивает детальную проработку и высокую информативность видео от камеры при контрастном освещении, а использование цифровых фильтров 2D/3D DNR позволяет минимизировать шумовые составляющие видеосигнала.

Малогабаритный цилиндрический корпус STC-IPM8608 Estima, широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60 градусов Цельсия) и наличие фиксированного 2,8 мм объектива позволяют эксплуатировать камеры, как в ограниченном пространстве, так и на открытых уличных территориях. Например, эта цилиндрические камеры будут эффективно работать в небольших помещениях, таких как подъезды, лифты, технические этажи, их можно закладывать в проекты объектов с недостаточным свободным пространством. Вместе с тем, STC-IPM8608 Estima будут незаменимы на объектах с большими площадями, там они не будут привлекать к себе внимание.

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Инновации для промышленности

В дополнение к вандалозащищенному исполнению, камера оборудована детектором внешнего воздействия на корпус, а также имеет развитый набор событий аналитики, включая детектор движения. В качестве реакции на события тревоги STC-IPM8608 Estima может записать видео на встраиваемую MicroSD карту памяти (поддерживает карты емкостью до 256 ГБ) или сетевое хранилище, выгрузить данные на FTP, отправить отдельные кадры на почту, а также уведомить оператора по HTTP. Стоит отметить, что питание цилиндрической камеры осуществляется по технологии PoE, а потребляемая мощность не превышает 5,8 Вт, и это с активной инфракрасной подсветкой и широким диапазоном рабочих температур.

Новая компактная цилиндрическая камера Smartec STC-IPM8608 Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».

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