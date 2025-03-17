Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры

Линейка видеокамер Smartec Estima с «сертификатом транспортной безопасности 969» интегрирована с российской цифровой платформой для построения интеллектуальных систем безопасности «Интегра-С». Через интерфейс «Интегра-С» можно полноценно настраивать и управлять «транспортными» видеокамерами Smartec, в том числе и запускать встроенные средства видеоаналитики. Проходила интеграция видеокамер с ИИСБ «Интегра-С» и их всестороннее тестирование в рамках действующей системы безопасности крупного транспортного объекта в Среднем Поволжье. Стоит отметить, что видеокамеры Smartec заслужили положительную оценку специалистов, как по функциональным возможностям, так и по качеству изображения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

В тестировании участвовали модели различных форм-факторов, выбранные специалистами и экспертами «Интегра-С» из широкой линейки Smartec Estima, IP-видеокамеры которой за счет высокого качества исполнения и технических характеристик получили сертификат соответствия требованиям, утвержденным ПП РФ № 969 от 26 сентября 2016 г. (сертификат № МВД России.03.001581). В списке камер, интеграция которых подтверждена, пяти-мегапиксельные вандалозащищенные модели с ИК-подсветкой и моторизованным объективом – STC-IPM5532A Estima в купольном исполнении, STC-IPM5632 Estima в цилиндрическом корпусе, а также скоростная поворотная IP-камера STC-IPM4936A Estima с крупноразмерной матрицей, 36-кратным трансфокатором и фреймрейтом 60 к/с.

По итогам подключения и проверки специалисты «Интегра-С» поделились не только положительными эмоциями и хорошим впечатлением от камер, но и полученными результатами. Процесс интеграции видеокамер Smartec Estima показал, что они обладают отличными возможностями по взаимодействию со сторонними системами, удобны для настройки, имеют широкий набор регулировок для решения общих задач видеонаблюдения. Особенно важно наличие у камер мощного процессора, что позволяет выполнять ряд задач параллельно. Особо отмечено хорошее качество изображения при сохранении разумного размера кадра и оптимальной стоимости камер.

Для полноценной интеграции фиксированных и поворотных камер Smartec в систему видеонаблюдения «Интегра-Видео», разработанную «Интегра-С», был предоставлен API. Функционирование тестировалось в полном объеме, для этого специалисты забирали минимум три видеопотока от камеры с разными комбинациями настроек, а также оценивали ночной режим, отработку засветки от ярких источников и др., инициировали запуск аналитики, чтобы убедиться, что качество картинки достаточно высокое для ее результативного использования. Успешная интеграция этих камер дает основания полагать, что все видеокамеры Smartec регулярной линейки Estima также интегрируются с системой «Интегра-Видео». Стабильная работа, продемонстрированная видеокамерами Smartec Estima, открывает новые перспективы их применения в составе цифровых интеллектуальных систем безопасности «Интегра-С», на базе интеграционной платформы «Интегра 4D-Планета Земля», на объектах транспортной и городской инфраструктуры по всей стране.

Все видеокамеры Smartec, интегрированные с ИИСБ «Интегра-С», доступны к заказу в компании «АРМО-Системы».