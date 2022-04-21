«АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП

В портфеле продуктов Smartec появились уличные IP-видеокамеры STC-IPM8612A Estima с разрешением 4K UHD (8 МП). Новинка имеет погодо- и вандалозащищенное исполнение по классам IP67 и IK10 и интегрированную коммутационную коробку. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Благодаря тому, что она базируется на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличия ИК-подсветки до 65 м эта цилиндрическая уличная IP-видеокамера эффективна и в полной темноте. Наряду с перечисленными возможностями, камера поддерживает 2,8-кратное оптическое зуммирование, поскольку оборудована моторизованным объективом с фокусным расстоянием 3,6–10 мм.

Матрица большого размера IMX334 обеспечивает формирование цветного изображения даже при слабой освещенности (вплоть до 0,009 лк). Кроме того, данная цилиндрическая уличная IP-видеокамера имеет ИК-подсветку дальностью до 65 м, поэтому формирует информативную ч/б картинку при любых – и при сверхнизких – уровнях освещенности. Наряду с антивандальным и погодозащищенным исполнением корпуса, это позволяет камере эффективно работать в уличных условиях.

Уличная IP-видеокамера STC-IPM8612A Estima

Изображение высокой четкости с разрешением до 8 МП (4K) камера передает при фреймрейте 25 к/с. Благодаря такой детализации – в четыре раза выше, чем у классических моделей стандарта Full HD – можно эффективно использовать «цифровой зум». Наряду с этим, данная цилиндрическая уличная IP-видеокамера предусматривает и оптическое зуммирование до 2,8 крат, поскольку снабжена моторизованным вариофокальным объективом с автодиафрагмой P-Iris и фокусным расстоянием 3,6–10 мм.

Трансляцию трех видеопотоков одновременно поддерживает STC-IPM8612A Estima, при этом возможна передача видео в любом из форматов сжатия – H.265(+), H.264(+) или MJPEG, с битрейтом до 16 Мбит/с. Параметры каждого потока эта цилиндрическая уличная IP-видеокамера позволяет настраивать независимо от других потоков, задавая индивидуально алгоритм сжатия, разрешение и фреймрейт. Отметим, что за счет поддержки трех кодеков можно адаптировать видеозапись к параметрам сети и обеспечить минимальную загруженность полосы пропускания при записи в архив.

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Коммутационная коробка интегрирована в основание уличной IP-камеры – по образу базового основания пожарного датчика с беспроводным соединением. Благодаря этому временные затраты на монтаж камеры существенно снижаются, кроме того, при инсталляции таким образом невозможно «нарушить» заявленную климатическую защиту.

Новая цилиндрическая уличная IP-видеокамера STC-IPM8612A Estima уже появилась на российском рынке.