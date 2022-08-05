Hanwha Techwin представила три биспектральных камеры с искусственным интеллектом

Три новых биспектральных устройства, сочетающих в себе камеру видеонаблюдения и тепловизор, представила компания Hanwha Techwin. В каждой из новинок камера видимого диапазона содержит встроенный искусственный интеллект, который находит и классифицирует объекты в кадре. У всех трёх устройств — Wisenet TNM-C4940TD, TNM-C4950TD и TNM-C4960TD — камера видимого диапазона имеет 8-мегапиксельное разрешение, тепловизор — 1280х960. Частота кадров в обоих потоках — 30 к/с.

Искусственный интеллект определяет в новых устройствах тип обнаруженного объекта — человек, лицо, автомобильный номер, транспортное средство. Для последнего находится вид — легковой автомобиль, грузовик, автобус, мотоцикл, велосипед.

Кадры, лучше всего подходящие для интеллектуального анализа, выбираются с помощью функции BestShot. Искусственный интеллект регистрирует также события — пересечение объектом виртуальной линии, его вход в заданную зону и выход из неё. Кроме того, он определяет направление движения, выявляет «праздношатание», находит в кадре остановившийся автомобиль или транспортную пробку.

С помощью «традиционной» видеоаналитики, без использования искусственного интеллекта, в камере обнаруживается движение, появление и исчезновение предметов, расфокусировка и выведение самой камеры из строя, удар по корпусу, производится классификация звуков. В тепловизоре по алгоритмам «обычной» видеоаналитики детектируется движение, пересечение объектом виртуальной линии, вход в зону и выход из зоны, определяется направление движения. Ещё одним событием, которое обнаруживает тепловизор, является изменение температуры.

В обоих диапазонах изображение сжимается кодеком H.265, H.264 или MJPEG. Для повышения эффективности сжатия в камере применяется технология WiseStream III, в работе которой участвует искусственный интеллект. В тепловизоре используется технология WiseStream II.

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В камере на искусственном интеллекте строится и функция Prefer Shutter — выдержка увеличивается, когда в кадре нет движения. Так снижаются шумы либо повышается резкость. Кроме того, и сама функция шумоподавления WiseNR II работает в камере с участием искусственного интеллекта. Помимо этого, в камере видимого диапазона применяются расширение динамического диапазона (WDR) до 120 дБ и цифровая стабилизация изображения, активируемая с помощью встроенных гиросенсоров. Для коррекции искажений по краям изображения служит функция Lens Distortion Correction (LDC), а для точной и удобной фокусировки — Simple Focus.

Новые устройства различаются объективами. Камера видимого диапазона у модели TNM-C4940TD имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием, меняющимся от 4,4 мм до 9,3 мм, у двух других новинок — от 10,9 до 29 мм. Тепловизор в устройстве TNM-C4940TD снабжён фиксированным объективом с фокусным расстоянием 9,1 мм, в TNM-C4950TD — 13,5 мм, в TNM-C4960TD — 25 мм. У короткофокусной модели TNM-C4940TD есть встроенная ИК-подсветка дальностью 30 м.

В новых устройствах имеется по два слота для карт памяти, ёмкостью до 512 ГБ каждая. Питание новинки получают по технологии PoE+. Их рабочий диапазон температур — от -40 до +60°C.