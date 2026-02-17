Новинка Smartec: 8 МП уличная PTZ-камера STC-IPM8940A с интеграцией с микроволновыми детекторами

В линейке Smartec появились уличные IP-камеры STC-IPM8940A со скоростным PT механизмом, 40-кратным трансфокатором и мощным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 500 метров. Новинка предназначена для эксплуатации в уличных условиях от -50 до +60 °С, базируется на высокочувствительном КМОП-сенсоре с разрешением 8 МП, поддерживает широкий набор функций и режимов и имеет встроенную видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Такая уличная PTZ-камера может использоваться также в составе комплексной системы Smartec совместно с микроволновыми детекторами семейства STDM и управляющим ПО для раннего обнаружения вторжений на охраняемую территорию.

Видеонаблюдение с помощью STC-IPM8940A обеспечивается благодаря применению высокоскоростного Pan/Tilt механизма (до 300°/с). Для получения детализированного изображения при наблюдении за удаленными объектами уличная PTZ камера снабжена трансфокатором с 40-кратным оптическим увеличением (6.8-272 мм) и 16-кратным – цифровым. Более того, эта камера поддерживает широкий набор PTZ функций, включая 400 предустановок, 12 режимов сканирования и 12 программируемых туров патрулирования, а также имеет функции 3D позиционирования, автоматического сканирования и интеллектуального сопровождения подвижных объектов (Smart Tracking).

Уличная камера позволяет получать качественное видео с разрешением до 8 МП (3840x2160 пикс.) и фреймрейтом до 30 к/с. При этом за счет поддержки различных кодеков (H.265, H.264 и MJPEG) и 3-потоковой видеотрансляции с индивидуальной настройкой ключевых параметров уличная PTZ-камера гибко адаптируется к полосе пропускания используемой сети и обеспечивает наиболее эффективное решение задач видеонаблюдения. Для работы в сложных световых условиях в новинке реализованы аппаратный режим широкого динамического диапазона (True WDR), алгоритмы подавления шумов, режим «Антитуман», функции стабилизации изображения и др.

Совместное использование с микроволновым детектором (радаром) и управляющим ПО предоставляет возможность задействовать STC-IPM8940A для раннего обнаружения угроз в режиме 24/7. При этом камера совместима с радарами моделей STDM-102A и STDM-103A, которые выполняют обнаружение людей/транспортных средств на удалении до 150/180 м и 450/600 м соответственно, а также предоставляют основную информацию о каждой из «целей» – расстояние, скорость и направление. В составе комплексного решения уличная PTZ камера автоматически фокусируется на зафиксированных объектах и активирует различные сценарии: сопровождение (трекинг) «целей», передача сигнала тревоги и др.

Готовность PTZ-камеры STC-IPM8940A к работе в диапазоне температур от -50 до +60 °С и высокий класс климатической защиты (IP66) делают данную модель подходящим выбором для видеонаблюдения практически во всех регионах страны. Высокая чувствительность камеры (до 0,005 лк для формирования цветного изображения) и «дальнобойная» ИК-подсветка до 500 м с равномерным освещением контролируемой зоны обеспечивают дополнительные преимущества в уличных условиях эксплуатации. Более того, уличная PTZ камера поддерживает три варианта питания – от источника 24 В переменного или 36 В постоянного тока, а также по стандарту PoE++, что упрощает ее инсталляцию и снижает требования к кабельной инфраструктуре.

Встроенные алгоритмы видеоаналитики, обеспечивающие обнаружение движения, несанкционированного доступа, пересечения одной или двух линий, праздношатания, перемещения в недопустимом направлении и нарушения правил парковки существенно повышают охранный потенциал камеры. Также в STC-IPM8940A реализованы функции захвата изображений транспортных средств, подсчета людей и др. Опционально PTZ-камера уличная позволяет подключить микрофон, громкоговоритель, до семи охранных датчиков и двух исполнительных устройств. Для локальной записи данных в эту уличную PTZ модель можно установить карту памяти.

Уличная PTZ-камера STC-IPM8940A марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».