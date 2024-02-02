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«Мультилаб» обновила видеоредактор VSDC до версии 9.1

Компания «Мультилаб» представила обновление видеоредактора VSDC 9.1. Эта версия (первая в текущем году) вносит ряд значительных улучшений и новых функций, призванных сделать процесс видеомонтажа еще более быстрым и удобным.

Работа с переходами стала намного проще: был разработан усовершенствованный способ добавления переходов между файлами через клавишу Alt. Теперь это быстро, интуитивно понятно — и больше никаких дополнительных вкладок и слоёв на таймлайне.

В ответ на запросы многих пользователей VSDC вводит поддержку файлов RAW и BRAW от Blackmagic Design. Это — отличная возможность для работы с видеоматериалом наилучшего качества и широкий простор для настройки цветокоррекции: встроенные LUTs от Blackmagic можно редактировать в VSDC, равно как и создавать и накладывать новые.

Обновление знаменовало расширение функционала для целого ряда аудиокодеков (AC3, MS ADPCM, MS GSM610, AMRNB, AMRWB, OPUS, OGG Vorbis) и видеокодеков (MPEG1, MPEG2, MJPEG, PhotoJpeg, PNG, GIF, SORENSON, FLV, H263, MPEG4), а именно более гибкие настройки для оптимизации качества и совместимости проектов на различных платформах. Кроме того, был добавлен свободный кодек FLAC для сжатия аудиоданных без потерь.

Команда VSDC всегда ориентировалась на удобство и персонализацию интерфейса, и версия 9.1— не исключение. Теперь пользователи могут восстанавливать удаленные конфигурации по умолчанию в настройках менеджера окон, все диалоговые окна выбора файлов стандартизированы в соответствии с современным интерфейсом Microsoft, а окно удаление и разбивка запоминает свое положение после закрытия.

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Начиная с последней версии, функция визуализации аудио (вейвформ) находится в свободном доступе. При помощи аудиовизуализации можно отображать аудиофайлы в виде волны для удобства редактирования и наложения аудиоэффектов.

Обновление VSDC 9.1 уже доступно для скачивания на официальном сайте.

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