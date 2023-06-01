A4Tech представила четыре компактные веб-камеры

Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также имеют встроенный микрофон. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

PK-710P снимает в разрешении 720p, в качестве объектива стоит HD Glass Lens. Камера с углом обзора 52°, диапазон фокусировки начинается от 60 см, при этом фокус фиксированный. Девайс записывает видео в формате MJPEG, передача данных осуществляется посредством USB 2.0. PK-710P обладает небольшими габаритами, весит всего 80 г – ее можно закрепить на мониторе, а винтовое крепление позволяет использовать камеру на штативе.

PK-810P снимает в разрешении 720p, в качестве объектива также стоит HD Glass Lens. Угол обзора – 52°, а диапазон фокусировки начинается от 60 см. Фокус фиксированный. Девайс записывает видео в формате MJPEG, передача данных осуществляется посредством USB 2.0. Модель оснащена нескользящей подставкой, которая позволяет наклонять и вращать камеру на 360° в поисках подходящего угла.

PK-825P снимает в разрешении 720p, в качестве объектива стоит HD Glass Lens. У модели широкий угол обзора – 70°, но диапазон фокусировки также начинается от 60 см, а фокус фиксированный. Девайс записывает видео в формате MJPEG, передача данных осуществляется посредством USB 2.0. PK-825P обладает относительно небольшими габаритами и весит 110 г. Камеру можно закрепить на мониторе, а благодаря винтовому креплению ее можно использовать вместе со штативом.

PK-980HA снимает в разрешении 1080p, в качестве объектива стоит FHD Glass Lens, также имеется автофокус. Среди представленных моделей у нее самый широкий угол обзора – 90°, диапазон фокусировки начинается от 10 см. Новинка записывает видео в формате MJPEG, а передача данных осуществляется посредством интерфейса USB 3.0. Камера обладает небольшими габаритами, весит 150 г, крепится к монитору. Винтовое крепление позволяет закрепить ее на штативе.

Все новинки подключаются при помощи USB-кабеля длиной 150 см. Модели доступны в черном цвете. Девайсы обладают лаконичным дизайном и впишутся в любое пространство, их также легко переносить.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 000 кв. метров.