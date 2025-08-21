Fplus добавил в BIOS поддержку аппаратной виртуализации

Производитель электроники Fplus выпустил обновление для своего BIOS, расширяющее возможности серверных платформ. В рамках релиза Fplus BIOS v1.0.3, была добавлена поддержка технологии виртуализации Intel VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O), которая позволяет виртуальным машинам напрямую взаимодействовать с физическим оборудованием. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

«Возможность виртуализации в нашем BIOS была реализована давно, не доставало только поддержки технологии виртуализации ввода-вывода. Данная технология востребована в крупных инфраструктурах, где специалистам, например, конструкторам, недостаточно стандартных виртуальных рабочих столов VDI, им нужны более мощные машины с видеоускорителями для работы с CAD-системами или специализированным ПО. Благодаря поддержке Intel VT-d виртуальные машины могут использовать ресурсы видеокарты напрямую, минуя гипервизор. В результате повышается производительность виртуальных сред», — сказал руководитель отдела по разработке инфраструктурного ПО Fplus Борис Фастовецкий.

Также в новом релизе добавлена функциональность, повышающая безопасность серверов, использующих Fplus BIOS: фильтрация источников загрузки для защиты от несанкционированного запуска ОС, и фильтрация USB-устройств для контроля и ограничения не доверенных носителей.

Переработаны загрузчик операционной системы Boot Manager и механизм предоставления в интерфейсе BIOS подробной информаций об установленных устройствах: процессорах, оперативной памяти, дисках.

Инженеры Fplus провели тестирование Fplus BIOS на серверах линейки «Спутник», подтвердив стабильность работы, совместимость с отечественными ОС и прикладным ПО, а также полное соответствие отраслевым стандартам.

Обновление уже доступно для тестирования. Кроме этого, в III квартале 2025 г. компания планирует выпустить финальную версию BIOS с дополнительной функциональностью.