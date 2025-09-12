Разделы

Fplus BIOS включен в Единый реестр российского ПО

Базовая система ввода-вывода (BIOS) производителя электроники Fplus включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Это подтверждает статус BIOS Fplus как полностью отечественного решения, соответствующего требованиям по технологической независимости, а также позволяет использовать его в госсекторе. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

BIOS – это универсальное базовое ПО для вычислительных устройств, основанных на процессорах с архитектурой Х86. Решение позволяет осуществлять первоначальную инициализацию процессора, материнской платы, установленного дополнительного периферийного оборудования.

Fplus BIOS является собственной разработкой компании, что гарантирует заказчикам отсутствие в нем закладок и скрытых уязвимостей, а также обеспечивает полный контроль над оборудованием.

«Включение Fplus BIOS в Единый реестр стало подтверждением высокого уровня компетенций нашей команды. Для нас важно, что продукт полностью разработан в России. При этом ключевым драйвером нашего проекта является не только импортозамещение, но и стремление предоставить заказчикам уверенность в безопасности и управляемости оборудования. Ведь BIOS — это фундаментальный уровень ПО, и контроль над ним критичен для любого оборудования», — сказал руководитель отдела по разработке инфраструктурного ПО Fplus Борис Фастовецкий.

Fplus продолжает работать над расширением функциональности BIOS на новые серверные платформы, над интеграцией с моноблоками и ПК, а также над портированием решений на мобильные устройства.

