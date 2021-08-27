ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft

Asus начала распространение прошивок BIOS для материнских плат под процессоры Intel шестого и седьмого поколений, добавляющих в них поддержку Windows 11. Новая ОС Microsoft работает чипами Intel минимум восьмого поколения, но не исключено, что в дальнейшем она внесет в список и более ранние CPU.

Asus не оставит без поддержки

Компания Asus начала выпускать обновления BIOS для своих старых материнских плат с целью добавить в них поддержку Windows 11, пишет портал TechSpot. Платы предназначены для работы с процессорами Intel Core шестого (Skylake) и седьмого (Kaby Lake) поколений, которые в самой Windows 11 по умолчанию не поддерживаются.

Анонсировав свою новую ОС в июне 2021 г., корпорация Microsoft заявила, что ее творение запустится только на системах с процессорами Core восьмого поколения (Coffee Lake) и новее. Таким образом, Asus пошла наперекор софтверному гиганту.

Windows 11, вероятно, все же можно будет запустить на старых ПК

Обновление BIOS активирует на платах модуль безопасности TPM, наличие которого является одним из многочисленных требований новой операционки Microsoft к «железу» компьютера. Без него система откажется работать.

Без объяснения причин

Asus не уточнила, что побудило ее активировать TPM на платах под процессоры Intel шестого и седьмого поколений для установки на такие ПК новой ОС Microsoft. На ее сайте есть список материнских плат, адаптированных под это требование, и теперь в нем есть модели на чипсете Intel Z270, вышедшем почти пять лет назад, в I квартале 2021 г.

Одна из немногих плат Asus под Skylake и Kaby Lake с поддержкой Windows 11

К примеру, обновление BIOS в августе 2021 г. получила плата Prime Z270M-Plus. Прошивка пока находится на стадии бета-тестирования, но в ее описании прямо указано, что она нужна для реализации поддержки Windows 11. То же касается плат Prime Z270P, Z270-Dragon и Prime Z270M-Plus/BR. Не исключено, что в дальнейшем список пополнится и другими платами с чипсетом Z270.

Скачать апдейт BIOS можно с сайта Asus

В списке плат Asus, поддерживающих (или ждущих поддержки Windows 11) на 27 августа 2021 г. было приведено в общей сложности 19 моделей. Свежие прошивки BIOS были доступны только для четырех из них.

Microsoft запуталась

Раскрыв требования Windows 11, Microsoft заявила, что процессоры Intel серии Coffee Lake будут самыми старыми среди поддерживаемых новой ОС. Эти чипы поступили в продажу в IV квартале 2017 г.

Как пишет TechSpot, позже Microsoft стала упоминать еще и Kaby Lake – седьмое поколение чипов Intel, вышедшее в I квартале 2017 г. Корпорация заявляла, что планирует протестировать Windows 11 на совместимость с ними. Про шестое поколение (Skylake, III квартал 2015 г.) Microsoft ничего не говорила.

Перечень поддерживаемых Windows 11 процессоров

Таким образом, на момент публикации материала существовала вероятность, что к моменту выхода первой стабильной сборки Windows 11 в список поддерживаемых ими процессоров добавится еще как минимум одно поколение Intel Core. Что касается процессоров AMD, то список поддерживаемых моделей начинается со второго поколения – Ryzen 2000, Threadripper 2000 и Epic 2nd Gen.

Ждать осталось недолго

На конец августа 2021 г. Windows 11 существовала в виде бета-версии, регулярно получающей обновления. Microsoft не называет точную дату выхода ее первой стабильной сборки, но во время презентации она обмолвилась, что релиз следует ожидать ближе к концу 2021 г. По данным профильного ресурса WindowsLatest, он может состояться в октябре 2021 г.

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Несмотря на доступность беты Windows 11 обычным пользователям, они пока не торопятся переходить на нее. В августе 2021 г. среди всех версий Windows мировым лидером была Windows 10 (76,72%, статистика StatCounter). В основной рейтинг также вошли Windows 7 (17,25%), Windows 8.1 и 8 (3,85% и 1,09% соответственно). За ними следуют Windows XP (0,72%) и Windows Vista (0,33%). Все остальные версии ОС Microsoft, в том числе и Windows 11, удерживают лишь 0,04-процентную долю.

Не исключено, что подобное связано именно с отсутствием стабильных сборок системы – не все пользователи готовы мириться со сбоями, присущими бета-версиям. Но также на это может влиять и целый список изменений, которые Microsoft реализует, не интересуясь, нужны ли они пользователям.

Для примера, 26 августа 2021 г. стало известно, что из новой сборки Windows 11 исчезло сразу несколько функций панели задач (таскбара), которые есть в Windows 10, и которым все давно привыкли. В первую очередь это расширенное контекстное меню и удобный календарь.

Многие остались недовольны новым «Пуском», переехавшим в центр панели задач и сменившим наполнение. В Сети даже стали появляться программы, возвращающие стартовому меню привычные расположение и вид.

Не исключено, что нежелание пользователей обновляться до Windows 11 связано и с некоторыми неудобствами, которые несет в себе этот процесс. Апдейт с Windows 10, по заверениям Microsoft, проходит без последствий, а если попытаться обновиться на нее с Windows 7, то с компьютера будут удалены все файлы, расположенные на системном носителе.