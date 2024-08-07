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ALMI Partner и «Гигант» подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и «Гигант-комплексные системы» подтвердили совместимость и корректность работы своих продуктов — операционной системы, компьютерного оборудования и комплексного автоматизированного рабочего места. На основании результатов испытаний компании выпустили сертификат совместимости и протокол испытаний. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Тестирование операционной системы AlterOS проводилось на автоматизированном рабочем месте «Алькор», моноблоке «Альтаис» и системном блоке «Авиор».

Проведенные испытания подтвердили корректность работы этого оборудования под управлением AlterOS в различных режимах и конфигурациях.

Тестирование охватило ключевые подсистемы ОС. На всех его этапах оборудование работало в стабильном режиме. По итогам тестирования компании выпустили сертификат совместимости и составили протокол испытаний.

AlterOS — сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в IT-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Система включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 на основании Приказа Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421 и подходит для импортозамещения.

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Компьютерное оборудование «Гигант» — сертифицированные клиентские устройства российского производства. Вся продукции «Гигант» прошла проверку и внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

«В условиях импортозамещения российские вендоры активно создают программно-аппаратные комплексы. Поэтому подтверждение совместимости продуктов компании с оборудованием ведущих российских производителей — один из приоритетов партнерской программы. Тестирование с продуктами производителя «ГИГАНТ» прошло успешно, и мы уверены, что сотрудничество откроет новые возможности широкому кругу пользователей», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами ALMI Partner.

«Ключевая задача для российского производителя сегодня — создать продукт, который обеспечит бесперебойное функционирование ИТ-среды заказчика. Совместимость и устойчивая работа устройства с программными продуктами критически важна. Поэтому в своей работе мы уделяем тестированию большое внимание. Результаты испытаний позволяют нам совершенствовать продукт и гарантировать устойчивую работу оборудования с опорой на факты», — сказал Сергей Семикин, генеральный директор «Гигант-комплексные системы».

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