Подтверждена совместимость оборудования нового поколения «Гигант» и «Ред ОС»

Моноблоки «Альтаис», системные блоки «Авиор» и автоматизированные рабочие места «Алькор» совместимы с отечественной операционной системой «Ред ОС». Устройства созданы с применением новейших технологий на собственном производстве компании.

Эксперты компании «Ред Софт» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с оборудованием российского производителя аппаратных устройств «Гигант». В перечень совместимых продуктов вошли: моноблоки «Альтаис», системные блоки «Авиор» и автоматизированные рабочие места «Алькор».

Оборудование «Гигант» создано с применением новейших технологий в области персональных компьютеров. Высокопроизводительный процессор, современная графическая система и накопитель обеспечивают необходимую мощность для обработки графики, а также стабильной работы с ресурсоемкими приложениями. Эргономичный дизайн и тщательно продуманная конструкция позволяют пользователю работать длительное время без усталости и дискомфорта.

Все устройства проходят входной контроль комплектующих. Осуществляется тестирование после сборки, включён комплекс испытаний ОТК. Уровневое тестирование соответствует требованием Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Производитель осуществляет гарантийную и сервисную поддержку, консультации и тестирование устройств в среде заказчика.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ. Операционная система от компании «Ред Софт» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности.

В феврале 2024 г. компания выпустила свежий релиз операционной системы. В «Ред ОС 8» появились новые графические окружения KDE и GNOME в фирменном дизайне, ядро Linux 6.6, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов операционной системы. Ядро Linux LTS-версии 6.6 обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

Совместное использование решений от компаний «Гигант» и «Ред Софт» позволит организации осуществить план по переходу на отечественные решения и продолжить эффективно работать над поставленными задачами.