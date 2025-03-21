Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Российские операторы связи постоянно мешают россиянам переносить свой номер в другую сеть, следует из статистики ВЦИОМа. «Мобильное рабство» в стране на уровне закона отменили в конце 2013 г. но жители страны по-прежнему максимально страдают, желая сменить оператора и при этом сохранить прежний номер телефона.

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Жители России по-прежнему испытывают многочисленные трудности при переносе своих мобильных номеров от одного оператора к другому. Такое право им гарантировано законом, хотя и только в пределах домашнего региона – как сообщал CNews, так называемое «мобильное рабство» было отменено в декабре 2013 г. Спустя почти 12 лет, в марте 2025 г., власти захотели расширить действие этой отмены на тех, кто переезжает в другой регион. Но, как выяснилось, даже в домашнем регионе смена оператора с сохранением номера – почти невыполнимый квест.

Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с Организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива». В той или иной мере об имеющимся у них гарантированном законом праве сохранения номера при смене оператора в той или иной мере осведомлены о такой возможности 98% россиян.

Согласно результатам опроса, с начала 2023 г. воспользоваться услугой переноса номера хотел почти что каждый четвертый россиянин – таковых набралось 23%. Другими словами, опция очень популярна – жители России перестали терпеть постоянное повышение тарифов и теперь смотрят, в какой сети расценки выгодные, и переходят туда. Также за последние годы в стране появилось множество виртуальных операторов со своими тарифами, так что теперь можно выбирать не только между участниками «Большой четверки».

Ничего не работает

По данным ВЦИОМа 40%, кто попытался сменить оператора с сохранением номера, успеха в этом начинании не добился. Многочисленные препятствия на пути к этой цели расставлял оператор, к которому уже подключен номер.

Конкуренцию «Большой четверке» в последние годы навязывают виртуальные операторы, созданные банками – «СберМобайл» (Сбербанк), «Т-Мобайл» («Т-Банк») и пр. Согласно статистике ВЦИОМа, переход с сохранением номера от оператора «Большой четверки» к банковскому оператору «оказался труднее (55% переходов), чем переход к другому небанковскому оператору (62% переходов)».

В чем причина

Самый популярный барьер при переносе номера из одной сети в другую – избыточная продолжительность этого процесса. На это указали 11% тех, кто все же смог перенести номер, и 9% тех, кто этой цели не достиг.

Второе место нежелание оператора отпускать абонента и его назойливость в предложении услуг (9% и 7% соответственно), необходимость посещения в офис оператора (по 6%), а также невесть откуда взявшиеся ошибки в персональных данных (5% и 4%). В последние годы в России идет борьба с «серыми» SIM-картами – россиян буквально угрозами заставляют предоставлять оператору свои паспортные данные – через приложение или при личном присутствии в офисе. За неподчинение им угрожают блокировкой номера, а ведь к нему вполне могут быть привязаны мессенджеры и банковские сервисы. При этом даже после этого россияне по-прежнему сталкиваются с некорректно внесенными персональными данными при попытке переноса номера.

По информации ВЦИОМ, те, кто так и не смог сменить оператора, назвали еще две причины этого. Одна из них – невнятные условия перехода, вторая – невозможность получить ожидаемый тариф. На них указали по 4% участников опроса.

Также желавшие перенести номер припомнили операторам связи их внезапно возникающую безграничную любовь к бюрократии. Процесс подключения нового абонента большинство из них полностью цифровизировали, и в некоторых случаях даже бумажный договор на руки не выдают, тогда как для переноса номера по-прежнему нужно заполнять чрезмерное количество документов, сетуют респонденты.

Отдельно были отмечены взимание операторами платы за перенос номера, различные штрафы и пени, а также непредоставление компенсации за неиспользованные услуги по предоплаченному тарифу.

Операторам добавить скорости и информативности

Главная претензия россиян к операторам при переносе номера – их чрезмерная медлительность. Недовольных тем, сколько времени заняло это мероприятие оказалось 46-52%, гласит статистика ВЦИОМа.

Нынешнее законодательство дает операторам ровно восемь дней на перенос номера абонента из одной сети в другую. 59% тех, то пытался пройти через эту процедуру, считают нужным сократить процесс перенося до одного-двух дней, 25% – до трех-пяти дней.

39% перенесших свой номер смогли сделать это за пять дней, а 29% ждали больше отведенных законом восьми дней.

Также операторам явно нужно повысить качество работы своих сотрудников. Это, опять же, следует из статистики ВЦИОМа – около 38% опрошенных выразили недовольство качеством работы представителей предыдущего оператора (у которого забирали номер).

40% тех, кто по тем или иным причинам не смог перенести номер, указывали на низкую полноту информации о том, как происходит этот процесс, и что для этого нужно делать.