«Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве

Завод «Энергия» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») и ювелирный завод «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в области использования и продвижения оборудования «Энергии», которое позволяет создавать авторские изделия с нестандартными драгоценными камнями. Разработка не имеет российских аналогов и уже поставляется учебным заведениям, готовящих мастеров ювелирного дела, а также ведущим ювелирам страны.

Подписи под документом поставили генеральный директор МЮЗ «Якутские бриллианты» (ювелирный дом «Кристалл мечты») Юлия Пузырева и генеральный директор завода «Энергия» Олег Фомичев.

Рабочее место ювелира-огранщика, выпускаемое заводом «Энергия» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), состоит из ограночной головки, копира-преформера, трансфера и настольного ограночного станка. Оборудование обеспечивает точную геометрию огранки камня с одной установки в диапазоне от 0 до 90 градусов. При этом в процессе стачивания камня угол наклона грани остается неизменным. Использование трансфера позволяет проводить переклейку камней на оправах с диаметром хвостовика 8 и 6 мм, при этом обеспечивается максимально точное позиционирование.

«Создание авторских ювелирных изделий с использованием цветных камней предполагает повышенные требования к оборудованию для их огранки. В России нет серийного производства таких устройств, что вынуждает ювелиров заказывать уже готовые камни за рубежом. В рамках подписанного с «Якутскими бриллиантами» соглашения мы начинаем сотрудничество по импортозамещению рабочих мест огранщика. Надеюсь, что уже в ближайшее время можно будет по достоинству оценить качество изделий, изготавливаемых на отечественном оборудовании», – сказал генеральный директор завода «Энергия» Олег Фомичев.

Уникальное оборудование создано при участии одного из ведущих российских специалистов в области художественной огранки драгоценных камней Дмитрия Саморукова. В конструкции используются высокопрочные материалы, исключающие износ деталей и появление люфтов в процессе активной эксплуатации.