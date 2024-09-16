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«Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и функцию покупки билетов в приложении

Пользователи «Яндекс Музыки» больше не пропустят концерт любимого артиста: стриминг запустил персональные рекомендации концертов и покупку билетов на них. Сервис не только покажет пользователю самые популярные музыкальные события в его городе, но и известит о начале продаж билетов на концерты его любимых исполнителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Интеграция функции покупки билетов в «Яндекс Музыку» позволит исполнителям увеличить продажи билетов и привлечь больше внимания поклонников к своим концертам. Обновление стало очередным шагом в реализации стратегии «Яндекс Музыки» по усилению связи между артистом и его слушателями в приложении стриминга.

Сразу в нескольких разделах приложения «Яндекс Музыки» появилась функция покупки билетов на концерты. В разделе «Для вас» теперь доступна персональная подборка концертов, она находится в новом блоке «Концерты для вас». В нем рекомендуются события индивидуально каждому пользователю на основе прослушиваний, лайков исполнителей, треков и альбомов. Также в разделе «Тренды» появился блок «Топ-10 концертов в твоем городе». Он обновляется каждый день и показывает самые популярные музыкальные события в городе пользователя. Кроме того, «Яндекс Музыка» обновила блок «Концерты» на страницах артистов. В нем можно посмотреть предстоящие события конкретного исполнителя.

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«Мы знаем, что подписчикам «Плюса» нравится ходить на концерты – более 70% хотя бы изредка посещают выступления артистов. Поэтому мы добавили персональные рекомендации, а также простой и удобный способ покупать билеты прямо в приложении «Яндекс Музыки». В будущем мы продолжим создавать новые возможности для выстраивания более крепких связей между артистами и их слушателями», – сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

Билеты можно приобрести прямо в приложении стриминга благодаря интеграции с «Яндекс Афишей». Процесс покупки происходит в четыре клика и сосредоточен внутри подписки «Яндекс Плюс» – пользователям не нужно искать билеты и переживать за оплату на сторонних сайтах. Сейчас в «Яндекс Музыке» доступно более 5,5 тыс концертов в 170 городах России.

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