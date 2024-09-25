«Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры»: быстрый способ знакомства с музыкой и погружения в творчество артиста

«Яндекс Музыка» представила «Трейлеры» – инструмент знакомства с новой музыкой, который позволяет узнать артистов, альбомы, плейлисты и треки через наиболее характерные короткие отрывки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Трейлеры» помогут слушателям быстрее погружаться в творчество артистов, например, открытых системой персональных рекомендаций «Моя волна». При этом их прослушивания не влияют на рекомендации «Яндекс Музыки». Слушатели могут экспериментировать и открывать для себя самые разные жанры и артистов, не беспокоясь о том, что это повлияет на «Мою волну».

В основе «Трейлеров» – нейросеть, которая анализирует звучание трека – такты, тактовые доли и вокал – а также определяет границы куплетов и припевов. По итогам этого анализа нейросеть выбирает самый характерный отрывок композиции.

«Трейлеры» доступны как для отдельных треков, так и для альбомов, плейлистов и артистов. Они представляют собой набор из характерных отрывков самых популярных треков, объединенных в мини-микс с плавными переходами.

«"Моя волна" открывает слушателям много новых артистов, а в разделе «Для вас» есть персональные рекомендации исполнителей, альбомов и плейлистов. "Трейлеры" помогут слушателям быстрее и проще знакомиться с новой музыкой. Мы разработали нейронную сеть, которая определяет наиболее показательные фрагменты композиции. Благодаря этому "Трейлеры" передают те самые настроение и звучание, задуманные артистом», – руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

«Трейлер» можно запустить через кнопку на странице артиста, альбома или плейлиста, а также долгим нажатием на нужный контент в разных разделах приложения.

Из «Трейлера» можно быстро перейти к прослушиванию с помощью кнопки «Слушать полностью». Кроме того, любому треку из «Трейлера» можно поставить лайк и тем самым сохранить понравившуюся музыку в «Коллекцию».

«Трейлеры» уже появились в мобильном и десктопном приложениях «Яндекс Музыки». Новая функция доступна подписчикам «Яндекс Плюса».