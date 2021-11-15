«Яндекс.музыка» запускает персональный поток музыки с новой формулой рекомендаций

«Яндекс.музыка» запустила «Мою волну» — бесконечный персональный поток музыки на главном экране приложения и сайта, который реагирует на каждое действие слушателя и мгновенно подстраивается под него.

В основе «Моей волны» — новая формула рекомендаций, которая учитывает больше тысячи факторов. Именно она позволила значительно увеличить разнообразие музыкального потока. Теперь пользователи на 30% чаще слушают, а не просто встречают новые для себя треки, причем не только знакомых исполнителей, но и совсем новых — их в потоке стало больше на 23%.

«Мы любим слушать то, что нам уже знакомо, но такая музыка, пусть даже и любимая, может быстро надоесть. В ней не хватает чувства открытия чего-то крутого, неизведанного. «Моя волна» отлично справляется с этой задачей — дарит больше эмоций, помогает поймать чувство неожиданного сиюминутного восторга от трека, который ты начинаешь слушать первый раз, но уже уверен – он тебе понравится. Больше не нужно искать баланс между любимыми и новыми треками и тратить время на выбор из кучи плейлистов — всё это есть в «Моей волне» в одно касание», — сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс.музыки».

«Моя волна» постоянно подстраивается под слушателя и обучается на подсказках от самих пользователей: на выборе настроения, характера, языка трека и других критериях. Например, если человек переключил несколько инструментальных треков, «Моя волна» сама поймет, что сейчас лучше ставить музыку с вокалом. Для того, чтобы рекомендательная система обучалась, достаточно просто слушать «Мою волну».

«Живой» характер волны продемонстрирован и в ее дизайне — анимация генерируется в моменте проигрывания трека, то есть умеет двигаться в такт музыке и менять цвет в зависимости от её настроения.

«Моя волна» — эволюция популярного продукта «Яндекс.музыки» — «Радио». Включить «Мою волну» смогут все новые пользователи «Яндекс.музыки» на главной странице приложений для iOS и Android и веб-версии сервиса. Части текущих пользователей «Моя волна» уже доступна, а у всех остальным она будет открываться постепенно и появится в ближайшее время.