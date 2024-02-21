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«Яндекс Музыка» откроет слушателям еще больше новых артистов с помощью обновленного алгоритма «‎Незнакомое» в «Моей волне»

«Яндекс Музыка» представила новый алгоритм рекомендаций для настройки «‎Незнакомое» в «Моей волне». Он специализируется на поиске незнакомых исполнителей и позволяет расширить музыкальный кругозор слушателей, открывая еще больше новых артистов, треков и музыкальных жанров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

«"Моя волна" подбирает музыку персонально для каждого слушателя, непрерывно подстраиваясь под его вкус и настроение. Без дополнительных настроек она предлагает в подходящей пропорции как новые треки, так и те, которые пользователь уже слушал. Здесь есть место и открытиям, и любимым композициям. Настройка "Незнакомое" смещает поток рекомендаций в сторону неизвестных треков. Она предназначена специально для активного поиска новой музыки и артистов. Мы считаем особенно важным развивать способность наших алгоритмов выходить за пределы рекомендационного пузыря, тем самым удивлять и воодушевлять пользователей новой музыкой», — сказал Александр Сафронов, главный по рекомендациям в «Яндекс Музыке».

Новая версия настройки получила отдельный ранжирующий алгоритм. Он обучен искать незнакомые слушателю треки, которые тот с большей вероятностью лайкнет. Благодаря этому настройка «Незнакомое» стала смелее: она чаще находит новые треки, в том числе те, которым пользователь поставит лайк и добавит в «Коллекцию» с первого прослушивания.

Это позволит артистам находить новых слушателей, которые не просто открыли для себя их творчество, но и добавили треки в «Коллекцию».

Кроме того, благодаря настройке «‎Незнакомое» слушатель может открыть для себя новые жанры и расширить музыкальный кругозор. При этом алгоритм учитывает его предпочтения, не делает резких скачков между несовместимыми жанрами и плавно рекомендует смежные направления.

«Моя волна» «Незнакомое» доступна на сайте и в приложениях «Яндекс Музыки»: ее можно найти в поисковой строке сервиса, в настройках «Моей волны» «По характеру» или запустить на «Яндекс Станции» фразой: «Незнакомое в Моей волне».

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«Моя волна» «Яндекс Музыки» – это система персональных рекомендаций, которая открывает пользователям новые треки, артистов и музыкальные жанры на основе их предпочтений, подбирает музыку в моменте и адаптируется под настроение слушателя. 75% аудитории «Яндекс Музыки» слушают «Мою волну» каждую неделю.

С помощью настроек пользователи могут сконцентрировать «Мою волну». Например, чтобы подбирать треки под конкретное настроение – бодрое, веселое, спокойное, грустное; по характеру – любимое, незнакомое, популярное, а также языку – русский, иностранный. А для тех, кто хочет сосредоточиться или расслабиться доступна специальная настройка «Без слов».

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