«Яндекс Музыка» запустила настройки «Моей волны» по темпам бега

Теперь подписчики «Плюса» могут бегать с любимой музыкой, персонально подобранной «Моей волной» под темп их тренировки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подобрать идеальную музыку для пробежки непросто: ритм треков часто не совпадает с ритмом бега, мешая поддерживать стабильный темп. А плейлисты со специализированной музыкой — ограничены и могут закончиться посреди тренировки, к тому же музыка в них не всегда может понравиться конкретному пользователю.

Чтобы подписчики могли без ограничений наслаждаться музыкой, синхронизированной с беговым темпом, «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» рекомендовать треки персонально для слушателя по его предпочтениям и под разный беговой темп — в стриминге появились специальные настройки для легких, средних и интенсивных пробежек. Пользователям не нужно искать специальную музыку — она будет персонально подбираться «Моей волной» под выбранный темп пробежки.

Для этого в системе персональных рекомендаций работает специальная аудиомодель. Чтобы определить наиболее подходящие треки, она анализирует темп композиции, а именно показатель bpm (удары в минуту).

Для легкого бега (7 мин/км) подбираются треки с темпом 100–130 ударов в минуту, для среднего (6 мин/км) — 120–160 bpm, для интенсивного (5 мин/км) — 150–190 bpm. Такая синхронизация темпа музыки и бега поможет сохранить стабильный ритм и уровень пульса на всей дистанции.