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«Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными для всех пользователей

Более 500 тыс. официальных музыкальных клипов в веб-версии «Яндекс Музыки» теперь доступны для просмотра всем пользователям. Кроме того, их можно найти в «Поиске Яндекса» по видео. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Клипы в «Яндекс Музыке» доступны на страницах артистов, а также в формате персональной подборки «Время клипов» на главном экране. Она формируется автоматически на основе музыкальных предпочтений слушателя. В «Поиске» по видео рекомендательные алгоритмы предложат посмотреть следующий клип, похожий на тот, что был в поисковом запросе.

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Яндекс Музыка
«Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными для всех пользователей

Обновление особенно актуально для слушателей, которые сталкиваются с проблемой медленной загрузки видео в интернете. В каталоге «Яндекс Музыки» более 500 тыс. клипов крупнейших мировых и локальных артистов. Поэтому пользователи смогут легко находить и смотреть музыкальные клипы своих любимых исполнителей.

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