«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров

«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров. Оно дополнилось функциями скачивания и синхронизацией прослушивания между устройствами. Приложение «Яндекс Музыки» для компьютера подходит тем пользователям, которые проводят много времени в офисе или дома. Например, слушают музыку во время работы, учебы или отдыха. Приложение позволяет управлять воспроизведением музыки на компьютере и не отвлекаться на мобильный телефон. А большой экран – быстро и удобно управлять плейлистами и добавлять в «Коллекцию» новые треки, которые порекомендовала «Моя волна», а также изучать новых артистов. Кроме того, можно слушать музыку в lossless-качестве дома с друзьями и близкими, подключив к компьютеру акустическую систему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Lossless-качество

В приложении «Яндекс Музыки» для компьютера доступны три режима прослушивания: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное». Пользователи могут подобрать режим в зависимости от скорости интернета и объема памяти на своем устройстве. «Превосходное» — воспроизводит музыку в lossless и других высококачественных форматах, идеально подходящих для домашних акустических систем.

Синхронизация прослушивания между устройствами

Приложение «Яндекс Музыки» для компьютера автоматически продолжит воспроизведение с того трека, на котором пользователь остановился на мобильном устройстве, обеспечивая seamless-опыт и удобство перехода между гаджетами.

Возможность скачивать любимую музыку

В приложении теперь появилась функция скачивания. Музыку из Коллекции или треки любимого артиста можно скачать, чтобы слушать в любом удобном месте. Например, за городом, в аэропорту или самолете, где нет интернета или слабый сигнал.

Персональный дизайн «Моей волны»

Ключевой рекомендательный продукт «Яндекс Музыки» — «Моя волна» выглядит персонально для каждого пользователя десктопного приложения. Ее дизайн формируется с помощью генеративных технологий, визуально отражает музыкальные предпочтения слушателя и динамично меняется вместе с ними, создавая индивидуальный аудиовизуальный опыт. Так пользователи могут полноценно погрузиться в свой персональный музыкальный мир и наблюдать, как меняются их вкусы.

История прослушиваний

На главном экране приложения «Яндекс Музыки» для компьютера есть быстрый доступ к истории прослушиваний. В ней отображаются не только треки, но и источники, из которых они воспроизводились. С ее помощью можно, например, быстро вернуться к треку, которые встретили в «Моей волны» или к настройке «Моей волны», которую вы недавно слушали.

Персонализация бокового меню

Пользователи могут персонализировать боковое меню приложения под себя, закрепив там любимые настройки «Моей волны», плейлисты, артистов, альбомы. Благодаря функции пользователи смогут разместить нужный контент, чтобы он всегда был под рукой.

«Трейлеры»

«Трейлеры» – инструмент знакомства с новой музыкой, который позволяет узнать артистов, альбомы, плейлисты и треки через наиболее характерные короткие отрывки. Они помогают слушателям быстрее погружаться в творчество артистов, например, открытых системой персональных рекомендаций «Моя волна».

В основе «Трейлеров» – нейросеть, которая анализирует звучание трека – такты, тактовые доли и вокал – а также определяет границы куплетов и припевов. По итогам этого анализа нейросеть выбирает самый характерный отрывок композиции.

«Концерты»

Сразу в нескольких разделах приложения «Яндекс Музыки» для компьютера появилась функция покупки билетов на концерты. В разделе «Для вас» доступна персональная подборка концертов, она находится в новом блоке «Концерты для вас». В нем рекомендуются события индивидуально каждому пользователю на основе прослушиваний, лайков исполнителей, треков и альбомов. Кроме того, «Яндекс Музыка» обновила блок «Концерты» на страницах артистов. В нем можно посмотреть предстоящие события конкретного исполнителя.