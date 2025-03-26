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«Яндекс Музыка» запустила новую веб-версию сервиса

«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование новой веб-версии. Теперь в ней доступны трейлеры, рекомендации концертов и функция покупки билетов, а также появилась возможность слушать музыку в lossless-качестве. Благодаря обновленному интерфейсу пользователи стали слушать «Мою волну» на 12% дольше, а общее время прослушивания музыки увеличилось на 7%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Доступность «Яндекс Музыки» на разных платформах позволяет каждому пользователю слушать любимую музыку там, где это удобно в конкретный момент. Например, на смартфоне по пути в офис, дома – в десктопном приложении или на умной колонке «Яндекса» с «Алисой», а веб-версию использовать, к примеру, на работе или в гостях. Ее можно быстро открыть на любом компьютере без установки.

На главной странице веб-версии есть два ключевых раздела: персонализированный раздел «Для вас», где с помощью ML-технологий собирается контент, подходящий для каждого пользователя, и «Тренды» с редакционными подборками, плейлистами и «Чартом». В новой веб-версии появилась возможность персонализировать боковое меню, закрепив в нем любимые настройки «Моей волны», плейлисты, артистов или альбомы.

Кроме того, теперь пользователям доступны все последние обновления «Яндекс Музыки» – возможность слушать музыку в lossless-качестве, быстро знакомиться с творчеством артистов через трейлеры и покупать билеты на концерты любимых исполнителей, не покидая интерфейс стриминга.

Благодаря единому функционалу, переключение между платформами становится незаметным и простым для пользователя — он получает одинаково удобный интерфейс на любом устройстве. Кроме того, пользователи могут бесшовно переключаться между платформами, например, начать слушать трек в мобильном приложении, а продолжить в веб-версии с того же места, где остановились.

Пользователям с подпиской «Яндекс Плюс» открыт полный доступ ко всем функциям новой веб-версии «Яндекс Музыки», включая систему персональных рекомендаций «Моя волна».

Для пользователей без подписки доступен ограниченный набор возможностей: они могут слушать музыку и подкасты, а также редакционные плейлисты и подборки в разделе «Тренды», но с рекламными вставками.

С 25 марта 2025 г. новые пользователи смогут оформить бесплатный 30-дневный тестовый период подписки «Яндекс Плюс».

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