Сервис для артистов BandLink запустил новый раздел с аналитикой из «Яндекс музыки»

В новом разделе артисты смогут узнать, кто и как слушает их музыку — оценив динамику слушателей и прослушиваний, количество подписчиков, топ релизов и треков, включая треки, которые чаще всего слушают на репите, а также портрет аудитории по полу, возрасту и географии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс музыки».

Также новый раздел расскажет исполнителям, насколько слушатели их любят — увидев новые оригинальные показатели «суперфанов» (людей, которые послушали минимум три трека артиста на «Яндекс музыке» за последний месяц), и вовлеченности аудитории (процент слушателей, которые лайкнули треки артиста).

«Как сервис для артистов мы видим задачу в том, чтобы сделать для них процесс продвижения творчества максимально эффективным, понятным и доступным. Для этого мы постоянно улучшаем существующие и добавляем в продукт новые полезные инструменты. В партнерстве с «Яндекс музыкой» мы уже запустили программу дополнительного заработка для артистов «Бонус», раздел «Сканер», в котором можно быстро получить полную картину поддержки треков артиста в плейлистах. А теперь с запуском нового раздела BandLink с аналитикой у артиста появляется возможность удобно следить за тем, как слушатели взаимодействуют с его треками на «Яндекс музыке», — сказал основатель и руководитель Bandlink Дмитрий Литвинов.

Данные в разделе представлены в динамике и за разные временные периоды на выбор артиста: день, неделю, 28 дней, год. Информация в разделе обновляется раз в сутки.

«Мы принимали участие в тестировании раздела до запуска с шестью артистами — Acid Racer, DRIADA, Шышей, TAZ CHERNILL, МИРТЛ и Настей Филипповой — и получили от команды BandLink интересные инсайты. Например, узнали, что «суперфаны» более склонны покупать билеты на концерты артистов и их мерч. Теперь эта метрика помогает нам моментально оценить долю самой потенциально монетизируемой аудтории. Я думаю, что такие фичи очень быстро станут индустриальными ориентирами и бенчмарками», — отметил Илья Фоменко, музыкальный менеджер и основатель музыкального издательства «Лейбл».

Раздел доступен всем артистам после верификации — в режиме бета-тестирования. Доступ к разделу полностью бесплатный, как и все другие инструменты BandLink для артистов.