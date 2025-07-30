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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппова Анастасия


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 «Инфосистемы Джет» выявила лидеров по утечкам данных за первое полугодие 2025 года 1
24.04.2023 Сервис для артистов BandLink запустил новый раздел с аналитикой из «Яндекс музыки» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Филиппова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 1
Yandex - Яндекс 7964 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 91 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2136 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 298 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5508 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6587 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12582 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11734 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2159 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7214 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 248 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5474 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 46 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 290 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 298 1
Фоменко Илья 1 1
Литвинов Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10349 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6612 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5828 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6082 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19622 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 654 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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