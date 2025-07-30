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Филиппова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|«Инфосистемы Джет» выявила лидеров по утечкам данных за первое полугодие 2025 года 1
|24.04.2023
|Сервис для артистов BandLink запустил новый раздел с аналитикой из «Яндекс музыки» 1
Филиппова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 1
|Yandex - Яндекс 7964 1
|Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 46 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 290 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 298 1
|Фоменко Илья 1 1
|Литвинов Дмитрий 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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