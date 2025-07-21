«Яндекс Музыка» открывает артистам доступ к «Импульсу»

Сервис «Яндекс Музыка» завершил бета-тестирование нового инструмента для продвижения релизов «Импульс». Он создан на базе алгоритмов «Яндекс Музыки» и нейротехнологий «Яндекса», что дает возможность автоматически подбирать наиболее релевантный сегмент аудитории. Это именно те пользователи, которые потенциально заинтересуются продвигаемым релизом и с высокой вероятностью продолжат слушать музыку артиста в будущем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Для размещения доступно два формата: только на сайтах в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) или комбинированное продвижение в РСЯ совместно с промоблоком в «Яндекс Музыке». Эффективность промо в РСЯ обеспечивается в том числе тем, что формат промолендинга со встроенным плеером позволяет мгновенно послушать продвигаемый трек.

Тестирование «Импульса» показало, что до 70% пользователей, которые услышали трек в рамках продвижения в РСЯ — это новая аудитория для артиста. Кроме того, продвигаемый трек быстрее набирает первых слушателей и реакции аудитории, которые в том числе учитываются алгоритмами Моей волны.

Комбинированный формат промо в РСЯ и в «Яндекс Музыке» позволяет не только привлечь новую аудиторию, но и повысить вовлечение текущих слушателей. Также многие подписчики, которые послушали трек через промо, после завершения кампании остаются с артистом — в среднем более трети их прослушиваний приходится на другие релизы артиста (за период кампании и аналогичный период после кампании).

«Мы всегда стремимся дать артистам разного уровня больше возможностей для развития и помочь найти своего слушателя. Поэтому при работе над «Импульсом» нам было важно не только оптимизировать стоимость клика, но и найти способ приводить наиболее качественную релевантную аудиторию. Такой сегмент удалось подобрать с помощью нейротехнологий «ндекса» — система анализирует множество сигналов: от поведения слушателей до контекста прослушиваний. Мы протестировали инструмент на 1800 кампаниях более чем для 800 артистов. В результате благодаря нейротехнологиям в среднем 23% пользователей, которые взаимодействовали с промо в рекламной сети «Яндекса» и «Яндекс Музыке», после завершения кампании оставались с артистом и продолжали слушать его треки», — сказала Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке» и BandLink.

«Благодаря «Импульсу» наконец появилась возможность видеть полноценные данные по стримам, пришедшим с рекламы, и это действительно меняет подход к оценке эффективности кампаний. За время бета-тестирования мы провели более 80 кампаний и увидели, что стоимость привлечения — одна из самых низких на рынке: в среднем 1,5 руб. за старт в «Яндекс Музыке». И доля подписчиков, которые переслушивают релиз после лайка, составила 67%. Мы были рады принять участие в бета-тестировании, для нас это не только возможность первыми оценить новый продукт, но еще и шанс в режиме диалога с партнерами внести вклад в развитие продукта, способного менять музыкальный маркетинг в России», — сказал Арам Даниелян, директор по маркетингу S&P Digital.

Инструмент доступен артистам с аудиторией от 5000 ежемесячных слушателей. Для запуска кампании исполнителю или его менеджеру необходимо пройти верификацию в BandLink и привязать аккаунт «Яндекс Директ» к личному кабинету.

На странице кампании собраны данные по приросту слушателей, прослушиваниям и лайкам треков с разбивкой на новых слушателей и уже существующую аудиторию. Кроме того, в аналитике «Импульса» можно отследить отложенный эффект промокампаний. Исполнителям доступны данные прироста слушателей, прослушиваний и лайков — как от новых слушателей, так и от уже существующей аудитории. Можно увидеть, сколько пользователей перешли в карточку артиста, а также сколько из них осталось с исполнителем после завершения промо.