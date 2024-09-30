«Яндекс Музыка» и BandLink помогут начинающим артистам стать еще более заметными для индустрии

Сервис для артистов BandLink при поддержке «Яндекс Музыки» запустил «Чарт Нитро». Это актуальный рейтинг из двадцати самых популярных треков и артистов по результатам «Нитро» – технологии «Яндекс Музыки», которая помогает начинающим исполнителям найти первых слушателей и попасть в рекомендации сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Рейтинг доступен для всех пользователей BandLink в разделе «Чарты». Он отображает артистов, которые набрали наибольшее количество слушателей после попадания в «Нитро» и затем взлетели в рекомендациях «Моей волны». Чем больше прирост аудитории, тем выше позиция артиста в топ-20. Данные будут обновляться ежедневно, а трек может оставаться в Чарте не больше 28 дней. Также исполнители смогут поделиться успехом с поклонниками и выгрузить сгенерированную карточку в свои социальные сети прямо со страницы «Чарта» в BandLink.

Артисты из рейтинга «Нитро» получат дополнительную поддержку в «Яндекс Музыке». Сервис запустил одноименный плейлист, где место исполнителя соответствует его позиции в «Чарте Нитро». Кроме того, команда «Яндекс Музыки» будет учитывать Нитро при планировании редакционного промо.

За почти три месяца с момента запуска новой технологии в «Нитро» попали 143 артиста. В среднем количество слушателей артиста увеличилось в 56 раз. Среди наиболее ярких взлетов «Нитро» – исполнитель Экслав. Его трек «До рассвета» попал в Нитро в августе. В тот момент исполнителя слушали в «Яндекс Музыке» 19 человек в месяц. Благодаря технологии к концу сентября этот показатель вырос до 800 тыс. слушателей. Артист занял первую позицию в «Чарте Нитро» и стал героем обложки редакторского плейлиста «Источник».

Еще один пример – поп-артистка Nura. Исполнительница выпускала треки с 2023 г., но отметка слушателей в месяц не достигала тысячи. В конце августа Nura запитчила свой новый релиз «Все пройдет» и благодаря «Нитро» набрала более 200 тыс. новых слушателей за месяц. Также артистку заметила редакция «Яндекс Музыки» и добавила трек «Все пройдет» в четыре тематических плейлиста.

Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке» и BandLink: «Начинающие артисты станут еще более заметными как для слушателей, так и для всей индустрии. Попадание в Чарт Нитро – это дополнительный инфоповод для музыкантов, которым на первых этапах карьеры особенно важна мотивация продолжать выпускать треки. Исполнители смогут отслеживать свой успех и делиться им с фанатами, а поклонники, в свою очередь, ощутить причастность к этому достижению. Кроме того, «Чарт Нитро» станет обновляемым источником перспективных артистов для журналистов, лейблов, менеджеров и продюсеров».