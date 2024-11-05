«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам

«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам. Они помогают быстрее ориентироваться в Коллекции, позволяя находить песни по жанрам и настроению.

В среднем у слушателей «Яндекс Музыки» в плейлисте «Мне нравится» около 360 треков, но некоторые имеют и тысячи композиций. Каждый день слушатели добавляют новую музыку, поэтому ориентироваться в плейлисте становится непросто.

Умные фильтры — это не просто способ навигации, но и инструмент для более глубокого понимания собственных музыкальных предпочтений. Функция особенно полезна для активных пользователей стриминга, которые постоянно открывают новую музыку через рекомендации сервиса и «Мою волну».

В основе технологии лежит нейросеть, которая анализирует треки из пользовательской Коллекции и классифицирует их по жанрам и настроению. На данный момент доступно 25 различных фильтров, включая жанры «Рэп и хип-хоп», «R&B», «Рок» и «Поп», а также «Веселое», «Спокойное», «Грустное», «Бодрое» настроение. Функция будет развиваться и дальше — в будущем появятся фильтры по новым направлениям.