Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В честь 15-летия «Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания и открыла доступ к сервису для всех пользователей

Подписной музыкальный сервис «Яндекс Музыка» отмечает 15 лет. По случаю праздника стриминг до 26 сентября 2025 г. открыл доступ к сервису в мобильном и десктопном приложениях и веб-версии всем пользователям без подписки. Каждый сможет попробовать ключевые функции сервиса – самые точные рекомендации «Моей волны», персональные подборки концертов, ИИ-сеты и др., а также получить праздничное предсказание. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Пользователи получат возможность заглянуть в свое прошлое и с помощью алгоритмов сервиса проверить, каким слушателем они могли бы быть в 2010 г. – «Ночным флексером», «Техно-бароном», фанатом тектоника или другого направления.

Чтобы сформировать представления о музыкальных предпочтениях пользователя, алгоритмы «Яндекс Музыки» учитывают тысячи сигналов и находят неочевидные взаимосвязи между ними. В основе системы рекомендаций «Моя волна» – генеративные нейросети, которые анализируют потребности человека и генерируют рекомендации в режиме реального времени. Они создадут музыкальный портрет даже для нового пользователя.

Подписчики могут посмотреть свое предсказание, нажав кнопку «15 лет с Яндекс Музыкой» – она появилась на главном экране. Пользователям без подписки достаточно скачать приложение «Яндекс Музыки», выбрать любимых артистов на стартовом экране и в течение дня послушать «Мою волну». Алгоритмы сервиса сформируют портрет музыкального вкуса на текущий момент и сопоставят его с тем, каким он мог быть в 2010 г. На следующий день пользователю будут доступны специальные карточки с предсказаниями, которыми можно поделиться с друзьями.

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год
Бизнес

Также ко дню рождения «Яндекс Музыки» в разделе «Тренды» появились плейлисты с самыми прослушиваемыми треками за каждый из 15 лет. А добавить больше праздничного настроения и отметить день рождения вместе с «Яндекс Музыкой» поможет персональный ИИ-сет «Моей волны» «Вечеринка».

«Яндекс Музыка» будет доступна всем пользователям без подписки в мобильном и десктопном приложении, а также веб-версии до 26 сентября 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

CNews — 25 лет лидерства

Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще