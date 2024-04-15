Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Музыка» прогнозирует рост рынка музыкальных стримингов в России на 15% в 2024 году

Рынок подписных музыкальных стримингов в России по итогам 2024 г. вырастет на 15%, по прогнозам «Яндекс Музыки».

Основными драйверами роста музыкальных стримингов в России станут увеличение числа пользователей платных подписок, в том числе мультиподписок, а также распространение умных колонок, появление локального контента и новых артистов.

Сервис ожидает увеличение рынка умных колонок примерно на 20% до 5,5 млн новых устройств в 2024 г., что подстегнет рост подписчиков музыкальных стриминговых сервисов.

В 2023 г. общий доход подписных музыкальных стриминговых сервисов в России составил 24-26 млрд руб. По данным GfK, в IV квартале 2023 г. «Яндекс Музыка» продолжает быть лидером по числу подписчиков среди стриминговых сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

YouTube объявил войну приложениям, вырезающим рекламу. Смотреть видео через них будет невозможно

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще