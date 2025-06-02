Lossless-качество, текстомузыка и управление «Кинопоиском» через «Яндекс Музыку»

На «Кинопоиске» дополнили функцию «Изилогин» — теперь быстрая авторизация на телевизорах по Wi-Fi доступна через мобильное приложение не только «Кинопоиска», но и «Яндекс Музыки», в котором можно управлять музыкальным разделом онлайн-кинотеатра, ставить лайки на песни и клипы. В разделе можно включить «Мою волну», сфокусировав ее по настроению и жанру, а также редакционные подборки и плейлисты, заранее созданные в «Яндекс Музыке». Сюда же попадают треки, распознанные в DeepDive и добавленные в плейлист на «Кинопоиске». Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

В настройках плеера на телевизоре можно выбрать один из трех режимов качества звука: «Экономичный» для медленного интернета, «Оптимальный» для сбалансированного звука и «Превосходный». Он воспроизводит музыку в высококачественном формате lossless. Там же в настройках доступна кнопка «Показывать текст песен» — с этой функцией слова большинства популярных треков откроются на экране, синхронизируются с песней и будут пролистываться параллельно вокалу.

Подробнее о новых функциях «Кинопоиска», в том числе управлении музыкой на телевизорах через «Яндекс Музыку», телеканале К1, блокировке экрана, обновлениях в главном и детском разделах мобильного приложения, читайте в дайджесте новостей в блоге команды.

Также весной на «Кинопоиске» запустили телеканал «К1» — в эфир попадают фильмы и сериалы, ставшие хитами на «Кинопоиске». Канал «К1» доступен по подписке «Плюс» в разделе «Телеканалы» онлайн-кинотеатра в категориях «Кино и сериалы» и «Развлекательные».

В мобильных приложениях «Кинопоиска» на iOS появилась блокировка экрана. Как и на YouTube, эта функция работает во время просмотра любого контента: достаточно нажать на кнопку «Заблокировать экран» в настройках интерфейса.