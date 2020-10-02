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X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой»

Телеком Инфраструктура Интеграция Инфраструктура Техника

X-Com завершила проект внедрения комплекса охранного видеонаблюдения в офисе компании «Ямалдорстрой» – одного из подрядчиков по строительству объектов дорожной инфраструктуры Крайнего Севера для предприятий нефтегазовой отрасли.

Решение, созданное с учетом особенностей специфики объекта заказчика и особенностей его работы, обеспечило круглосуточную видеофиксацию событий на прилегающих к офису организации территориях. Также в рамках проекта выполнена модернизация локальной сети заказчика.

На объекте заказчика установлены всепогодные IP-видеокамеры Beward BD4685RV с аппаратным WDR (Double Scan) и варифокальным объективом, специально разработанные для обеспечения безопасности на объектах с повышенными требованиями к детализации и где необходимо наблюдение широких зон. Данные камеры рекомендованы для эксплуатации в холодном климате и безотказно работают в широком диапазоне температур (от -55° до +50°C) при любом типе питания, в том числе PoE. А при перебоях питания функция «холодный старт» обеспечивает штатное включение в работу после предпускового прогрева.

Накопление и архивирование видеоданных обеспечивается 16-канальным IP-видеорегистратором BK1216-P8 со встроенным детектором лиц. Запись и воспроизведение видео выполняется в форматах H.264 High/Main/Baseline Profile с разрешением до 6 Мп. Предусмотрена возможность подключения накопителей объемом до 6 ТБ каждый, поддержка облачных хранилищ. Предустановленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом.

Для интеграции системы видеонаблюдения в инфраструктуру заказчика в локальную сеть предприятия были включены дополнительные коммутаторы D-Link серии DGS-1210. Коммутаторы данной серии объединяют в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающие лучшую производительность и масштабируемость. Поддержка PoE позволяет упростить установку беспроводных точек доступа, сетевых камер, телефонов VoIP и другого сетевого оборудования.

Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объему и срокам. На все оборудование транслируется гарантия производителей. В рамках сервисного контракта X-Com готова обеспечить квалифицированное обслеживание и техническую поддежку созданного решения.

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